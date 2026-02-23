Artesanos sufre descalabro en casa

Dioney Hernández 23 febrero, 2026

Metepec, Méx.– En una tarde de alta intensidad y mucho desgaste físico, Artesanos Metepec FC vio cortada su racha positiva como local tras caer 2-0 ante Gorilas de Juanacatlán, en un duelo donde la visita fue letal en los momentos clave y supo administrar la ventaja con inteligencia.

Desde el arranque, el encuentro se desarrolló con un ritmo elevado y constantes disputas en la zona media del campo. Ambos equipos mostraron orden táctico y una propuesta equilibrada, lo que dio como resultado un partido cerrado, con pocas opciones claras frente a las porterías. La “Ola Morada” intentó asumir el protagonismo mediante la posesión del balón y la presión adelantada, pero se encontró con un rival bien organizado, atento para anticipar y cerrar espacios.

Cuando el primer tiempo parecía encaminado a cerrarse sin goles, apareció la jugada que cambió el rumbo del partido. Al minuto 39, José Manuel Trejo culminó una acción colectiva bien trabajada por el conjunto jalisciense y definió con precisión para adelantar a Gorilas. El gol obligó a los locales a adelantar líneas y buscar el empate, aunque sin la claridad necesaria en el último toque. Antes del descanso, al 44’, nuevamente Trejo aprovechó una desatención defensiva para marcar su doblete y colocar el 2-0, golpe anímico del que Artesanos ya no logró reponerse.

Para la segunda mitad, el equipo metepequense salió con mayor determinación, apostó por un planteamiento más ofensivo y generó aproximaciones al área rival. Sin embargo, la defensa visitante respondió con orden y oficio, neutralizando cada intento y cerrando los espacios con solvencia. A pesar del empuje, el marcador permaneció intacto hasta el silbatazo final.

Con este resultado, Artesanos Metepec FC se mantiene como líder del certamen con 38 puntos, mientras que Gorilas de Juanacatlán llegó a 29 unidades y se consolida en la segunda posición de la tabla. Ahora, el conjunto mexiquense deberá darle vuelta a la página y concentrarse en su siguiente compromiso, cuando visite a Fútbol Club Racing el viernes 6 de marzo a las 20:00 horas, en la Unidad Deportiva Hugo Sánchez, con la consigna de reencontrarse con el triunfo y reafirmar su condición de líder.