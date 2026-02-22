Invita Nezahualcóyotl a la carrera femenil “Unidas hasta la Meta”

Nezahualcóyotl, Méx.- En el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, el gobierno local, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Nezahualcóyotl (IMCUFIDENE), invita a todas las mujeres a participar en la carrera atlética “Unidas hasta la Meta”, el próximo domingo 8 de marzo.

Para asegurar una competencia justa y participativa, se han establecido las siguientes categorías (con un mínimo de 5 participantes por cada una para proceder a la premiación):

Libre: 17 a 39 años; master: 40 a 49 años; veteranas: 50 a 59 años; veteranas plus: 60 años en adelante; silla de ruedas y débiles visuales: desde los 17 años.

Los premios por categoría son los siguientes: primer lugar: 3,500 pesos; segundo lugar: $2,500; tercer lugar: $2,500.

Las inscripciones estarán abiertas del 3 de febrero al 6 de marzo o hasta agotar existencias en las siguientes sedes, de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas: IMCUFIDENE, colonia Metropolitana segunda sección; deportivos Nezahualcóyotl (colonia Vicente Villada); Ciudad Jardín (Bordo de Xochiaca); y La Perla. También en las albercas Reforma y Olímpica Estado de México, así como en la explanada del palacio municipal.

Cabe señalar que la inscripción tendrá un costo de recuperación de 100 pesos y los requisitos son los siguientes: ser legalmente mujer (mexicana o extranjera); copia de INE (en menores de edad, INE del tutor); llenar cédula de inscripción, aviso de privacidad y carta responsiva.

En cuanto a la entrega de kits, los números y playeras oficiales se entregarán del 4 al 7 de marzo. Y un aviso importante: no habrá inscripciones ni entrega de kits el día de la carrera.

La cita para la carrera es el 8 de marzo, frente al palacio municipal, a las 07:30 horas para el calentamiento. El disparo de salida se dará puntualmente a las 08:00 horas.

Para el cobro de premios, las ganadoras deberán presentar del 11 al 14 de marzo su documentación completa: Constancia de Situación Fiscal 2026 con QR, INE y acta de nacimiento, así como su CURP y comprobante de domicilio, todo ello en la Subdirección de Promoción Deportiva.

El gobierno de Nezahualcóyotl señaló que con “Unidas hasta la Meta”, reitera su compromiso inquebrantable de seguir impulsando políticas públicas que pongan en el centro la salud, el respeto y la dignidad de todas las mujeres.