FGR ya investiga caso de siete menores intoxicados por comer tamales en Puebla

Redacción

Redacción 20 febrero, 2026

20 febrero, 2026 Nacional e Internacional

Nacional e Internacional 0 Comments

Desde Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) ya investiga el caso de siete menores de edad intoxicados tras comer tamales en Puebla.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló que también la secretaría de Salud federal se sumó a las averiguaciones.

Solicitó a las autoridades federales que investiguen si en verdad se trató de un caso de fentanilo y cómo llegó dicha sustancia a los tamales.