FGR ya investiga caso de siete menores intoxicados por comer tamales en Puebla
- Redacción
- 20 febrero, 2026
- Nacional e Internacional
- 0 Comments
Desde Puebla
La Fiscalía General de la República (FGR) ya investiga el caso de siete menores de edad intoxicados tras comer tamales en Puebla.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló que también la secretaría de Salud federal se sumó a las averiguaciones.
Solicitó a las autoridades federales que investiguen si en verdad se trató de un caso de fentanilo y cómo llegó dicha sustancia a los tamales.