Denuncian camas oxidadas y falta de insumos básicos en el Hospital General de Huauchinango

Redacción

20 febrero, 2026



Desde Puebla

Lo que debería ser un espacio de sanación se ha convertido, según familiares de pacientes, en un foco de infección y precariedad.

A través de redes sociales, ha circulado una alarmante imagen captada dentro del hospital integral de Huauchinango, donde se evidencia el estado de abandono en el que opera la institución.

La denuncia, que se ha vuelto viral, relata cómo el personal y familiares tuvieron que improvisar para atender a un paciente ingresado de emergencia.

Ante el mal funcionamiento de la cama asignada, se vieron obligados a utilizar un escalón de metal, para darle una posición adecuada al enfermo, ya que el mobiliario médico no servía.

“La imagen hablará de más… tuvimos que usar el escalón para posicionar al paciente”, dicta el testimonio ciudadano que acompaña la fotografía.

Más allá del mobiliario inservible, los denunciantes señalaron condiciones de higiene que ponen en riesgo la recuperación de los internos, como manchas de moho en los colchones, relatan que, al mover a un paciente de área, tuvieron que retirarle la sábana para reutilizarla, debido a que el hospital no cuenta con stock suficiente.

Además, las bases de las camas presentan un avanzado estado de oxidación, lo que representa un peligro latente de infecciones para quienes ya se encuentran en un estado de salud vulnerable.

La preocupación de la ciudadanía aumenta ante el posible brote de enfermedades, como el sarampión u otras contingencias sanitarias, cuestiona si el sistema de salud está preparado para una emergencia mayor si ni siquiera cuenta con sábanas limpias o camas funcionales.

Los usuarios enfatizan que la salud debe ser tratada como una prioridad y no como un tema secundario.