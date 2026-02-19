Puerto Vallarta espera a corredores mexiquenses en el Maratón 2026

Toluca, Méx.- El deporte y el turismo se unirán en abril próximo con la realización del Maratón Puerto Vallarta 2026, un evento que promete combinar la exigencia atlética con la experiencia de uno de los destinos de playa más atractivos del país. A través de Promociones Atléticas PAVIGUE, se anunció un paquete especial de viaje dirigido a corredores del Valle de Toluca y la región, que permitirá a los participantes vivir tres días y dos noches en Puerto Vallarta, con motivo de la séptima edición del tradicional Maratón.

La competencia se llevará a cabo el domingo 19 de abril de 2026 y contará con distintas distancias para fomentar la participación de atletas de todos los niveles: 5 kilómetros, 10 kilómetros, medio maratón de 21 kilómetros y el maratón completo de 42.195 kilómetros. Este formato ha convertido al evento en uno de los más atractivos del calendario nacional, al permitir que corredores recreativos y de alto rendimiento compartan el mismo escenario.

El paquete de viaje tiene un costo de 6 mil 200 pesos por persona e incluye transporte redondo Toluca–Puerto Vallarta–Toluca, hospedaje por dos noches en el Hotel Costa Club Punta Arena y plan todo incluido. Para facilitar el acceso, se ofrece la opción de reservar con el 50 por ciento del costo total. También se manejan tarifas preferenciales para jóvenes de 13 a 15 años y para menores de entre 6 y 12 años, fomentando así la convivencia familiar alrededor del deporte.

De acuerdo con el itinerario, la cita para la salida será el jueves 16 de abril en el Parque Vicente Guerrero, con salida puntual a las 19:00 horas. El regreso está programado para el domingo 19 de abril, partiendo de Puerto Vallarta a las 14:00 horas, con arribo estimado a Toluca durante la madrugada del lunes 20 de abril.

Además del componente competitivo, el viaje busca ofrecer una experiencia integral, en la que los participantes puedan disfrutar de la playa, la gastronomía y el ambiente festivo que caracteriza a Puerto Vallarta, en un fin de semana pensado para el descanso activo.

Las personas interesadas en formar parte de esta experiencia deportiva pueden solicitar mayores informes directamente en el Parque Vicente Guerrero o a los teléfonos 722 688 4380 y 722 248 7449. La invitación está abierta: abril será el mes para correr, convivir y disfrutar del mar.