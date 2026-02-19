Jugadoras del EdoMéx destacan en el “Mundialito Escolar 2026” y rompen estereotipos

Toluca, Méx.- Con el entusiasmo que despierta la próxima justa mundialista, inició en la entidad el torneo de futbol “Mundialito Escolar 2026”, en el que participarán más de 14 mil escuelas. En esta edición destaca la presencia de equipos femeniles integrados por niñas y jóvenes que demuestran talento, disciplina y determinación en la cancha.

En el marco de una etapa histórica para las mujeres, los Gobiernos federal y estatal respaldan el desarrollo de jóvenes deportistas que ven en el futbol una oportunidad de crecimiento personal e incluso profesional. Tal es el caso de Joselyn González, estudiante de media superior y jugadora del CONALEP Lerma, quien asegura: “Lo veo literal como toda mi vida, porque desde chiquita me ha gustado el futbol”.

Joselyn reconoce el acompañamiento de sus padres como pieza clave en su trayectoria. “Me motivan a ser un poquito mejor, me apoyan, me echan porras, cuando me desanimo ellos me animan a seguir jugando”, comparte. Una historia similar vive Yaritzi Flores, capitana del equipo, quien recibe de sus tutores un mensaje claro: “que le eche ganas a la escuela, que primero es la escuela y después el deporte, pero que si me gusta siga adelante y nunca me rinda”.

Desde pequeña, Joselyn ha enfrentado comentarios que buscaban limitar su participación por tratarse de un deporte tradicionalmente asociado a los hombres. “Mis tías le decían a mi papá que no me dejara jugar, porque era un deporte para niños, y yo me siento muy bien por ser mujer y estar en este club”, afirma con orgullo.

Para Alan Ramos, estudiante del CBT 2 Lerma e integrante del equipo de animación, la participación femenil en el futbol representa un ejemplo de determinación: “al entrar a un campo donde se suponía que solamente estaba dominado por los hombres, son mujeres valientes, ellas siempre están dispuestas a dar el corazón y el alma para demostrar lo que son”.

El “Mundialito Escolar 2026” consolida al Estado de México como semillero de talento deportivo y abre nuevas oportunidades para que niñas y jóvenes construyan su propio camino dentro y fuera de la cancha.