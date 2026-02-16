Fiscalía y SSEM aseguran bienes robados valorados en 6 mdp

Tepotzotlán, Méx.- Derivado de la ejecución de una técnica de investigación de cateo a cargo de elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) recuperaron mercancía y vehículos con reporte de robo valuados en aproximadamente 6.3 millones de pesos.

Derivado de una denuncia por el robo de un vehículo que transportaba mercancía propiedad de una empresa privada, el Agente del Ministerio Público pudo precisar que el pasado 9 de febrero de este año, la víctima se encontraba a bordo de un vehículo acoplado a una caja seca cargada con productos de higiene personal en el municipio de Cuautitlán Izcalli, momento en que fue interceptado por dos sujetos, quienes haciendo uso de armas de fuego lo obligaron a subir a una camioneta para desapoderarla de la unidad que conducía.

La víctima fue liberada horas después en un punto diverso, en tanto que los agresores se dieron a la fuga con la unidad robada.

El avance en las investigaciones ministeriales, permitió identificar la posible ubicación de la unidad robada gracias al sistema de geolocalización, por lo que esta Representación Social solicitó y obtuvo de una Autoridad Judicial la orden para realizar la técnica de investigación de cateo.

Una vez autorizado dicho mandamiento, personal de la Fiscalía mexiquense y de la SSEM acudieron a un inmueble localizado en la colonia Loma Bonita del municipio de Tepotzotlán, donde, de acuerdo a la señal emitida por el dispositivo, aparentemente se encontraba la mercancía robada.

Al ingresar a dicho domicilio, se localizó la mercancía robada, consistente en productos de higiene personal, así como una cabina, una camioneta y el chasis de un vehículo, que en su totalidad ascienden a un estimado de 6.3 millones de pesos.

Al término del mandamiento judicial, el inmueble quedó asegurado para continuar con las investigaciones.

