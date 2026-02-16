Destaca SSEM saldo blanco en EdoMéx en el Día del Amor y la Amistad

Redacción 16 febrero, 2026

Estado de México.- Con el objetivo de garantizar la paz y el orden durante las celebraciones del 14 de febrero, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) implementó un despliegue operativo estratégico en puntos de alta afluencia y zonas comerciales de la entidad.

El operativo se concentró principalmente en centros comerciales, ante el incremento de compras de regalos y actividades recreativas, espacios públicos como parques y plazas donde se presentó un mayor número de personas.

El Secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, explicó que, días antes a la festividad y derivado de la importancia económica de la temporada, se implementó una estrategia específica para proteger la producción de flores, así como salvaguardar y acompañar a los floricultores, antes, durante y después de las festividades.

Los despliegues combinaron patrullajes físicos, el monitoreo preventivo con las 20 mil cámaras de videovigilancia del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), también se llevaron a cabo recorridos pie tierra.

Con estas acciones la Secretaría de Seguridad del Estado de México, busca prevenir incidentes y asegurar que las actividades económicas y sociales se desarrollen en completo apego a la seguridad y sin contratiempos.

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos 089 Denuncia Anónima y 9-1-1 Número de Emergencias se encuentran a su disposición las 24 horas del día. Puede contactarnos, a través de las redes sociales: Facebook @SS.Edomex y en X @SS_Edomex.