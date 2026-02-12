Toluca y Tijuana enfrentarán duelo directo por estabilidad en el Clausura 2026

Toluca, Méx.– El Deportivo Toluca FC enfrentará este viernes a los Club Tijuana, en un compromiso que puede marcar un punto de inflexión para ambos en el Clausura 2026. La Jornada 6 pone frente a frente a dos equipos que necesitan reencontrar regularidad en el torneo, en partido pactado para iniciar a las 21:00 horas.

El encuentro se disputará en el Estadio “Nemesio Diez”, escenario donde los Diablos Rojos buscarán hacer valer su condición de local. Toluca llega en la sexta posición con nueve unidades, pero acumula tres empates consecutivos que han frenado su impulso en la tabla.

Los escarlatas igualaron 0-0 ante Tigres y Puebla, además de un 1-1 frente a Cruz Azul en la fecha anterior. Si bien el equipo ha mostrado orden y posesión de balón, la falta de definición ha sido un obstáculo para concretar triunfos.

En contraste, Tijuana ocupa el décimo lugar con siete puntos y también atraviesa un periodo de altibajos. Bajo la dirección de Sebastián Abreu, los Xolos iniciaron con buenas sensaciones, pero en sus últimos tres compromisos empataron ante San Luis (1-1), Monterrey (2-2) y Puebla (0-0), resultados que los mantienen fuera de los puestos de clasificación directa.

El partido está programado para este viernes 13 de febrero a las 21:00 horas. La transmisión podrá seguirse por TV Azteca en señal abierta y a través de su plataforma digital.

Con el torneo avanzando y la competencia cerrándose en la zona media, el margen de error comienza a reducirse. Para Toluca y Tijuana, sumar de a tres no solo significaría escalar posiciones, sino recuperar confianza en un certamen que empieza a tomar forma.