Sarah Schleper se convierte en leyenda en Milano Cortina 2026

Italia.- Luego de la participación de Donovan Carrillo, México regresó a la acción en Milano Cortina 2026 con el esperado turno de Sarah Schleper, quien la mañana de este jueves pasó a la historia deportiva al concretar su séptima cita olímpica invernal en esquí alpino, la tercera con la bandera nacional.

La experimentada deportista de 46 años, abanderada de la delegación tricolor por segunda ocasión, ocupó la posición 26 de la prueba Super-G femenil con un tiempo de 1:31:37 minutos en el veloz recorrido, que se compone de más de 2 mil 100 metros.

Schleper, de la mano de su entrenador Federico Gaxiola, protagonizó una mejora significativa en su recorrido, pues escaló posiciones tras su lugar 35 obtenido en la edición de Beijing 2022.

El podio en el Tofane Alpine Skiing Centre, renombrado centro deportivo en Cortina d’Ampezzo, fue protagonizado por la italiana Federica Brignone (1:23.41), la francesa Romane Miradoli (1:23.82) y la austriaca Cornelia Huetter (1:23.93).

El resultado de la esquiadora es aún más significativo, ya que la extenuante prueba, la segunda más rápida del esquí alpino, se envolvió en un ambiente tenso de exigencia y precisión, pues de 43 deportistas en competencia solo 26 lograron terminar el circuito al errar en el dominio de las curvas en la montaña, dejando fuera a las favoritas a las medallas.

Además, Sarah Schleper con su sitio 26 logró el mejor resultado de la disciplina femenil para México dentro de la justa, donde vive una edición olímpica especial al compartirla con su hijo Lesser Gaxiola, y volverá a la nieve a primeras horas del domingo 15 de febrero para enfrentar la prueba de slalom gigante.