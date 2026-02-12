Tala ilegal y cambio de suelo ponen en riesgo 13 zonas forestales

Por: Francisco Calvo Guzmán

Ciudad de México.– La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) informó que en México existen 13 zonas forestales consideradas críticas, debido a la presencia de tala ilegal, incendios recurrentes y cambios irregulares en el uso de suelo, problemáticas que representan una amenaza para la conservación de los ecosistemas y la seguridad ambiental del país.

El reporte fue dado a conocer en el contexto de las acciones preventivas rumbo a la temporada de estiaje 2026, periodo en el que se incrementa el riesgo de incendios forestales y actividades ilícitas relacionadas con la explotación de recursos naturales. Según la dependencia, estas áreas requieren vigilancia prioritaria y operativos especiales para evitar daños irreversibles.

De acuerdo con la PROFEPA, las zonas críticas se ubican principalmente en entidades con amplia riqueza forestal y alta presión sobre los recursos naturales, entre ellas el Estado de México, Michoacán, Jalisco, Chihuahua, Durango, Oaxaca, Chiapas y Guerrero. En estos territorios se han detectado actividades como tala clandestina, expansión agrícola irregular y desarrollos urbanos que afectan directamente la cobertura vegetal.

La dependencia explicó que la tala ilegal continúa siendo uno de los principales factores de degradación ambiental en el país, ya que provoca pérdida de biodiversidad, erosión del suelo y alteraciones en los ciclos hidrológicos. Además, advirtió que en algunos casos estas prácticas están vinculadas con redes delictivas que obtienen ganancias mediante la comercialización ilegal de madera.

Ante este panorama, la PROFEPA anunció que reforzará los operativos de inspección y vigilancia en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, así como con la Guardia Nacional. También se impulsarán acciones de clausura, sanciones administrativas y denuncias penales contra quienes incurran en delitos ambientales.

Asimismo, se informó que se trabajará en programas de restauración forestal y reforestación en zonas afectadas, con el objetivo de recuperar ecosistemas dañados y reducir la vulnerabilidad ambiental de las comunidades cercanas.

Especialistas señalan que la identificación de estas zonas críticas refleja la necesidad de fortalecer las políticas de protección ambiental y promover un manejo sustentable de los recursos forestales, ya que los bosques desempeñan un papel clave en la regulación climática, la captación de agua y la conservación de la biodiversidad.

La PROFEPA reiteró que la participación ciudadana será fundamental para denunciar actividades ilegales y contribuir a la protección del patrimonio natural del país, especialmente ante el inicio de la temporada de mayor riesgo ambiental.