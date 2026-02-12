Feria del Bienestar supera 10 mil atenciones en Coahuayana como parte del Plan Michoacán

Ciudad de México.- Para hacer justicia social y atender de manera directa a la población, el Gobierno de México realizó la Feria del Bienestar y el Tianguis del Bienestar, en la explanada municipal de Coahuayana, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Bajo la coordinación de la Secretaría de Gobernación (Segob), 30 dependencias de los tres órdenes de gobierno participaron en la feria, durante la cual se brindaron más de 10 mil atenciones a los coahuayanenses.

Personal del sector salud tomó la presión arterial y midió la glucosa. Además, se orientó a la ciudadanía sobre los Programas para el Bienestar, incluyendo las pensiones universales, las becas educativas y Sembrando Vida.

Se apoyó con trámites administrativos de identidad, como actas de nacimiento y la Clave Única de Registro de Población (CURP), y también se realizaron actividades de prevención para una vida saludable y en ambientes de paz.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaron labor social y la Procuraduría Agraria atendió a productores de la región.

En el Tianguis del Bienestar se entregó de manera gratuita ropa nueva, así como utensilios para el hogar, que fueron asegurados en aduanas.