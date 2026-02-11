GEM supervisa proyecto de vivienda vertical en Tlalnepantla

11 febrero, 2026

Tlalnepantla, Méx.- Como parte de la transformación urbana, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura, supervisó el desarrollo de un condominio vertical en Tlalnepantla; esta acción se realiza con el objetivo de asegurar que cumpla con la normatividad vigente en materia de construcción e impacto urbano.

De esta forma, el Gobierno estatal promueve la vivienda vertical como un modelo residencial para frenar la expansión desordenada de las ciudades e impulsar un desarrollo urbano humanista, para dar certeza a los residentes de habitar espacios seguros, dignos y con servicios garantizados.

Esta tendencia mundial busca la consolidación de entornos más amables con el medio ambiente y socialmente integrados, donde el aprovechamiento eficiente del suelo sea la base de una convivencia armoniosa.

La estrategia de densificación inteligente impulsada por el Gobierno del Estado de México, propone concentrar la vivienda en zonas estratégicas para aprovechar la infraestructura ya existente y evitar que las familias vivan en periferias alejadas de sus centros de trabajo.

Este enfoque de usos mixtos, que integra vivienda y comercio en un mismo espacio, reduce la necesidad de largos traslados y favorece la movilidad sustentable a través de caminatas, el uso de la bicicleta y el transporte público.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso de construir el futuro de la entidad con una visión humanista.