Empresarios de La Paz urgen a respetar el Estado de Derecho

La Paz, Méx.- “Es absolutamente falso que las empresas de este municipio se encuentren asentadas en zona ejidal. Nosotros estamos inscritos en el Registro Público de la Propiedad, contamos con escrituras notariales, vamos al corriente en los pagos de impuestos y damos empleo a cientos de familias”, expresó aquí el empresario Javier Cuéllar Romero, quien pidió al Poder Judicial resolver cuanto antes el diferendo sostenido desde hace varios años con supuestos ejidatarios de la localidad.

El inversionista precisó que las compras de terrenos –hace decenas de años-, se efectuaron entre particulares, es decir, “se pagó a los verdaderos campesinos de ese tiempo, no a los que ahora se dicen ejidatarios”.

Estos últimos, enfatizó Cuéllar Romero, han sorprendido a las autoridades judiciales con documentación apócrifa, testimonios falsos y cartografía elaborada por la entonces Procuraduría General de la República, que no contaba con ninguna facultad para hacer planos oficiales.

Sin embargo, acotó el entrevistado, autoridades del Tribunal Agrario no han tomado en cuenta las pruebas presentadas por los empresarios, “tal vez con el ánimo de alargar un conflicto que debe resolverse de inmediato y sin componendas”.

Recordó que una franja del municipio (297 hectáreas ubicadas en el cerro de San Isidro) fue expropiada por las autoridades federales en el año 1926, dejando sin efecto al resto del territorio municipal, sin embargo, los seudocampesinos, alentados por exalcaldes y vividores, presentaron una demanda argumentando ser los verdaderos propietarios de 1,094 hectáreas, es decir, todo el municipio.

“Ellos no cuentan con documentación probatoria de sus afirmaciones, sin embargo, el Juzgado federal que lleva el caso no ha fallado al respecto, lo que contraviene la promesa de la presidenta Claudia Sheinbaum de agilizar la justicia y dar la razón a quien la tiene”.

Citó el caso del señor Odilón Montalvo Reyes, quien fue demandado y despojado de su patrimonio sin pruebas contundentes. Al respecto, señaló que la presidenta Sheinbaum ordenó investigar el caso a fondo y castigar a quienes están abusando de sus cargos en el gobierno, favoreciendo a políticos y terratenientes corruptos.

Pidió a la gobernadora, Delfina Gómez Álvarez, brindar apoyo a ciudadanos y empresarios afectados y castigar con todo el peso de la ley a quienes pretenden lucrar con la impartición de justicia.

“Estamos siendo afectados por intereses maquiavélicos de seudoejidatarios que carecen de pruebas y argumentos para demostrar que son los verdaderos dueños de Los Reyes y su barrio Tecamachalco. Aquí lo que debe imperar es el Estado de Derecho, no las versiones de campesinos manipulados por líderes venales”, concluyó Cuéllar Romero.