Homicidios en México caen 42% con Sheinbaum; enero de 2026 marca mínimo histórico

Por: Francisco Calvo Guzmán

Ciudad de México.- Los homicidios dolosos en México registraron una reducción del 42 por ciento en lo que va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de acuerdo con cifras oficiales actualizadas a enero de 2026, mes que se convirtió en el de menor incidencia de este delito en casi una década.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que el promedio diario de homicidios pasó de 86.9 casos en septiembre de 2024, previo al inicio de la actual administración, a 50.9 homicidios diarios en enero de 2026, lo que representa 36 asesinatos menos por día en comparación con el arranque del sexenio.

Durante la presentación del informe de seguridad, la presidenta Sheinbaum aseguró que la disminución es resultado de una estrategia que “está dando resultados” y que se basa en la coordinación entre los tres niveles de gobierno, el fortalecimiento de las tareas de inteligencia, así como el combate a la impunidad. “No creemos en una política de guerra; creemos en la inteligencia, la prevención y la justicia”, afirmó.

La mandataria subrayó que enero de 2026 se posiciona como el mes con menor número de homicidios dolosos desde 2016, al comparar los registros históricos. “Estos datos muestran que sí es posible reducir la violencia cuando se atienden las causas y se actúa con firmeza contra quienes generan daño”, señaló.

El informe federal también revela que la violencia homicida continúa concentrada en algunas entidades del país, entre ellas Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Estado de México, Sinaloa, Guerrero y Morelos, las cuales concentran una proporción significativa de los asesinatos registrados a nivel nacional. No obstante, el gobierno destacó que en varias de estas entidades se han observado tendencias a la baja en los últimos meses.

Ante este panorama, Sheinbaum reconoció que persisten retos importantes en materia de seguridad, pero aseguró que su administración mantendrá la estrategia sin cambios. “Vamos a seguir trabajando estado por estado, región por región, para que la paz sea una realidad en todo el país”, declaró.

Especialistas en seguridad coinciden en que la reducción de homicidios representa un indicador positivo, aunque advierten que la percepción de inseguridad entre la población continúa siendo elevada en diversas zonas del país, además de que otros delitos de alto impacto siguen afectando a la ciudadanía.

Finalmente, las autoridades federales reiteraron que la disminución de homicidios es un proceso en construcción y que el objetivo del gobierno es consolidar la tendencia a la baja durante los próximos años. “Nuestro compromiso es que la seguridad no sea una estadística, sino una realidad en la vida diaria de las personas”, concluyó la presidenta.