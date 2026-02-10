Confusión con grupo criminal derivó en levantón de mineros en Sinaloa: García Harfuch

Por: Francisco Calvo Guzmán

Ciudad de México.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que los mineros privados de la libertad en Sinaloa habrían sido confundidos con integrantes del grupo criminal conocido como “Los Mayos”, una de las facciones del Cártel de Sinaloa, de acuerdo con las primeras líneas de investigación del caso.

Durante declaraciones oficiales, el funcionario federal señaló que las víctimas no tendrían relación alguna con actividades delictivas, sino que se trataba de trabajadores del sector minero que realizaban labores en la zona cuando fueron interceptados por un grupo armado. La privación ilegal de la libertad se habría dado en un contexto de violencia derivada de disputas entre grupos criminales que operan en la región.

García Harfuch explicó que la confusión pudo originarse por las características del área, el tipo de vehículos y la forma de desplazamiento de los trabajadores, lo que llevó a los agresores a asumir erróneamente que pertenecían a un grupo rival. No obstante, subrayó que las investigaciones continúan para esclarecer con precisión las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

El titular de la SSPC indicó que, tras conocerse el caso, se desplegaron operativos coordinados entre fuerzas federales y autoridades estatales, con el objetivo de localizar a las víctimas, identificar a los responsables y garantizar condiciones de seguridad en la zona. Añadió que se están utilizando labores de inteligencia y análisis de campo para dar seguimiento a los movimientos de los grupos involucrados.

El caso ha encendido las alertas sobre la vulnerabilidad de trabajadores y población civil en regiones donde existe una fuerte presencia del crimen organizado. En particular, el sector minero enfrenta riesgos constantes debido a la ubicación de muchas operaciones en áreas rurales o de difícil acceso, donde la presencia del Estado es limitada.

Autoridades federales reiteraron que no habrá impunidad y que se dará puntual seguimiento al caso hasta su esclarecimiento total. Asimismo, insistieron en que este tipo de hechos reflejan el impacto directo de la violencia criminal sobre personas que no están involucradas en actividades ilícitas, lo que refuerza la urgencia de fortalecer la seguridad en zonas productivas del país.