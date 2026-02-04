Mañana no habrá clases presenciales en 64 municipios de las sierras Norte y Oriental, anuncia la SEP

-Ante el descenso de temperaturas, las escuelas de todos los niveles educativos de 64 municipios recibirán clases a distancia el próximo jueves 5 de febrero.

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla informa que, el próximo jueves 5 de febrero habrá suspensión de clases en las instituciones educativas de todos los niveles que se ubican en 64 municipios de las sierras Norte y Nororiental debido a las bajas temperaturas que provocará el frente frío número 33.

Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de la comunidad escolar de 5 mil 836 escuelas de educación básica (inicial, preescolar, primaria, secundaria), media superior y superior, en las que están inscritos 407 mil 020 alumnos, atendidos por 22 mil 245 docentes, realizarán actividades académicas en casa, apoyados con libros de texto, tareas, cuadernillos y actividades que correspondan a su nivel educativo, esto, tras la recomendación de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres.

Los municipios de la Sierra Norte son: Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Cuautempan, Chiconcuautla, Chignahuapan, Honey, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

Sierra Nororiental: Acateno, Atempan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Cuetzalan del Progreso, Cuyoaco, Chignautla, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Atlequizayan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Xiutetelco, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la dependencia, recomienda tomar las medidas necesarias para la protección ante el frío, como el uso de prendas gruesas, proteger el rostro y la cabeza, y mantenerse atentos a las indicaciones de la autoridad competente.