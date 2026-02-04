Huixquilucan reduce accidentes viales y sale del top 10 de causas de mortalidad

Huixquilucan, Méx.- La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó la realización de la primera jornada de emisión de certificados y licencias de conducir para motociclistas de este municipio, que tienen el propósito que los motociclista circulen respetando el Reglamento de Tránsito.

Carrasco Contreras mencionó que, con ello, se quiere fomentar una cultura de responsabilidad vial, reducir accidentes y asegurar que los conductores cuenten con las habilidades y conocimientos necesarios para operar una motocicleta de a manera segura.

Expresó que el Gobierno de Huixquilucan, en coordinación con el Gobierno del Estado de México, realizan este proyecto.

La presidenta municipal explicó que, en un trabajo conjunto con la Secretaría de Movilidad del Estado de México, se promueve esta iniciativa, con el objetivo de reducir accidentes viales, asegurar que los motociclistas conduzcan de forma segura y responsable, así como fomentar una mayor conciencia entre quienes manejan estos vehículos.

“Agradecemos la gran respuesta que ha tenido esta primera jornada de certificación y licencias de conducir para motociclistas en Huixquilucan”, y agregó, que estará vigente hasta el viernes 06 de febrero en la Explanada Municipal.

Contreras Carrasco hizo una invitación a los motociclistas aprovechar esta oportunidad única, ya que se acerca este servicio para que los conductores cumplan con la certificación, que es un requisito obligatorio para que obtengan su licencia, y asegurar que tienen los conocimientos para una conducción segura y profesional.

Mencionó que, la primera jornada itinerante estará en la Explanada Municipal hasta el viernes 06 de febrero y, ante la gran respuesta de la ciudadanía, del lunes 09 al viernes 13 de febrero, se realizará una segunda jornada, la cual se llevará a cabo en el parque Shimon Peres, ubicado en Boulevard Paseo Interlomas Mz.1, fraccionamiento Lomas Country Club, con un horario de atención de las 09:00 a las 16:00 horas.

Entre los requisitos que deben presentar los motociclistas para la Certificación, se encuentran: Identificación Oficial, CURP reciente, motocicleta en buen estado, casco certificado de acuerdo con el Reglamento de Tránsito y cubrir el costo de 460 pesos.

Una vez que obtengan la certificación, podrán tramitar su licencia de conducir en el Módulo Itinerante, ubicado en el lugar en las mismas fechas y horarios.

La Certificación de motociclistas en el Estado de México es indispensable, para tramitar o actualizar la licencia de conducir tipo “C” y su costo varía de acuerdo con la vigencia, que va desde uno a cuatro años.

Recordó que, durante 2025, se implementaron diversas campañas informativas y operativos para reforzar las medidas de seguridad y prevenir percances donde estuvieron involucrados vehículos automotores y motocicletas.

Con estas acciones, el Gobierno de Huixquilucan, logró la reducción de accidentes viales, lo que permitió que saliera de la lista de las 10 primeras causas de mortalidad en el municipio.