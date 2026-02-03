No hubo paro de transportistas, solo no salieron los piratas, señaló Silvia Tanús

Desde Puebla

La titular de la secretaría de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio, aseguró que no hubo un paro de labores de los transportistas este martes, únicamente no salieron a circular las unidades pirata.

En conferencia de prensa, indicó que dentro de los operadores formales hay unidades que no están regularizadas, solo están pintadas y cuentan con placas sobrepuestas.

Detalló que en total en Puebla hay 24 mil vehículos de transporte públicos y 16 mil cumplieron con la revista vehicular.

En este sentido, reiteró que por parte de la SMT existe diálogo; sin embargo, la ley y regulación del transporte deben cumplirse.