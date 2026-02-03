Armenta tomó protesta a los integrantes del comité de la feria Puebla 2026

Desde Puebla

El gobernador Alejandro Armenta Mier tomó protesta a los integrantes del comité de la feria Puebla 2026.

En conferencia de prensa, informó que el grupo estará conformado por empresarios de la Coparmex, Canacintra, Canirac, CCE, CNET, el COE y el Consorcio Universitario.

Indicó que la feria de este año debe tener el sentimiento de los poblanos.

Dicho evento será del 17 de abril al 10 de mayo.