SMSEM convoca a distinción “Maestra Sindicalista del Siglo XXI”

Toluca, Méx.- Con el objetivo de fortalecer la conciencia sindical y visibilizar la participación de las mujeres dentro de la organización, el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) emitió la convocatoria para otorgar la distinción “Maestra Sindicalista del Siglo XXI”, reconocimiento dirigido a docentes en activo cuya trayectoria refleje militancia, compromiso y lealtad institucional.

A través del Comité Ejecutivo Estatal 2024–2027, que encabeza el Secretario General, Jenaro Martínez Reyes, el SMSEM abrió este proceso como parte de una política sindical orientada a reconocer el trabajo constante de las maestras que, además de su labor educativa, han contribuido al fortalecimiento de los valores y la vida interna del sindicato.

La convocatoria contempla la participación mediante propuestas de los comités delegacionales o representaciones sindicales, así como autopropuestas, con el propósito de ampliar la posibilidad de identificar trayectorias relevantes dentro de las 14 regiones sindicales. La documentación deberá entregarse en la Secretaría para la Atención a la Equidad de Género y Grupos Vulnerables o en las Casas Sindicales Regionales.

Como parte del compromiso del SMSEM con la equidad de género y el reconocimiento a la participación sindical de sus afiliadas, las maestras que resulten galardonadas recibirán una medalla conmemorativa, un reconocimiento institucional y un estímulo económico, como parte de una distinción que será entregada durante la Ceremonia de Conmemoración del Día Internacional de la Mujer 2026.

La convocatoria ya está en cada una de las casas sindicales de las 14 regiones y también puede ser consultada en el sitio https://smsem.mx/maestra-sindicalista-del-siglo-xxi/.