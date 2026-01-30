Gobierno del EdoMéx resuelve 8 de cada 10 juicios laborales heredados en el Valle de Toluca

Toluca, Méx.– El Gobierno del Estado de México, a través de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca informó que al cierre de 2025 se han resuelto 86 por ciento de los juicios heredados desde el 2020 del sistema de justicia laboral anterior, al dar solución a través de la conciliación a 10 mil 985 de 12 mil 736 habían pendientes.

Además, mediante jornadas especializadas y convenios se realizó la entrega de más de 20 millones de pesos adicionales a los trabajadores.

En la presentación de su Segundo Informe Anual de Actividades, el Encargado de la Presidencia de la Junta, Abraham Hernández Enríquez, afirmó que la actuación del Tribunal Laboral se sustentó en cinco pilares estratégicos: justicia laboral pronta y expedita; conciliación; profesionalización y capacitación; entrega de expedientes colectivos, y gestión administrativa.

Como resultado, en 2025 se concluyeron 728 juicios laborales, se realizaron más de 13 mil notificaciones, mil 527 audiencias y 9 mil 257 diligencias, lo que permitió la entrega de más de 100 millones de pesos en favor de 347 personas trabajadoras.

En el marco del informe, Norberto Morales Poblete, Secretario del Trabajo del Gobierno del Estado de México, subrayó que “hoy podemos afirmar con hechos que el Estado de México se posiciona como el primer estado del país en hacer realidad este nuevo modelo laboral, optimizando recursos y poniendo en el centro a las personas, porque el poder de servir no es una consigna, es una forma de gobernar”.

Esto, luego de haber sido la primera entidad en entregar al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral las bases de datos de: 175 Registros de Asociaciones Sindicales, 6 mil 994 Contratos Colectivos de Trabajo y 2 mil 19 Reglamentos Interiores de Trabajo.

Con estos resultados, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca refrenda su compromiso de garantizar una justicia laboral más ágil, cercana y humana, alineada a los principios de bienestar, legalidad y paz social que impulsa el Gobierno del Estado de México.