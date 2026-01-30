Preciso reordenar el crecimiento urbano de La Paz: Guerrero

La Paz, Méx.- Al encabezar la segunda sesión ordinaria del Comité Municipal de Prevención y Control del Crecimiento Urbano, la alcaldesa Martha Guerrero Sánchez aseguró que para contar con un municipio seguro y ordenado, como lo pide la gobernadora Delfina Gómez, se necesita regularizar aquellas partes donde se pueda intervenir y evitar más asentamientos ilegales en el territorio local, por lo cual se ha establecido una coordinación de convenios con las diversas autoridades involucradas en el tema.

Para lograr atender los casos, informó, se cuenta con la coordinación y el apoyo de los institutos Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), del Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), de la Función Registral del Estado de México (IFREM), del Registro Agrario Nacional (RAN) y la Procuraduría Agraria, entre otras, con el único fin de apoyar a los habitantes que menos tienen y poner orden en aquellos sitios que se puedan regularizar.

Ante autoridades auxiliares del municipio, como cabecera municipal, colonias Hank González, Lomas de Altavista y Fraccionamiento Floresta, entre otras, Guerrero Sánchez destacó que es una necesidad y preocupación de la mandataria mexiquense regularizar aquellos sitios donde se pueda intervenir y, de esa forma, que los poseedores de algún terreno cuenten con la documentación que les dé seguridad jurídica.

“En La Paz, gran parte de la población carece de un documento que acredite la propiedad (escrituras); pero no solo en la parte alta, sino también en las zonas bajas existe este problema y hay sitios hacinados y con asentamientos ilegales”, detalló.

Al inicio de la administración, indicó, no se contaba con un padrón confiable y menos con un Atlas de Riesgo, lo que impedía la regularización confiable y segura; es decir, no se contó con un Plan de Desarrollo ni mucho menos con un Atlas de Riesgo, lo que llevó a la subdivisión de terrenos sin mirar la seguridad de casas y, de manera irregular e irresponsable, vendieron en zonas de alto peligro, por lo que ahora ya se estableció un módulo de atención para la regularización de predios.

La funcionaria dijo que a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial le llevó más de cinco meses la elaboración del Atlas de Riesgo, siendo éste uno de los mejores en el Estado de México, el cual fue avalado por la instancia correspondiente de la entidad. “Es tiempo de poner orden en los predios, porque hay gente que tiene más de 20 años sin escrituración; los ejidatarios deben entender que la tierra ya la vendieron y no la pueden revender”, expresó.

Damián García, representante del IMEVIS, comentó que, en apoyo a la gente que menos tiene, el gobierno del Estado de México solo cobrará 1,200 pesos por regularizar su predio, mientras que con particulares pagarían entre 28 mil y 50 mil pesos por obtener ese documento, situación que debe ser aprovechada por la comunidad.