EdoMéx amplía vigencia de licencias de choferes a dos años

Tlalnepantla, Méx.– Como parte de la transformación del servicio de transporte público, el Gobierno que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez emitió una resolución en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” que ofrece a los operadores del sector la opción de tramitar la licencia tipo “B” con una vigencia de dos años.

Alejandro Palacios Estrada, Director del Registro de Licencias y Operadores de la Secretaría de Movilidad (Semov), explicó que, hasta el año pasado, dicho documento únicamente se podía tramitar por un año, pero a partir de enero se podrá obtener con una mayor temporalidad.

El trámite se realiza directamente en los ocho módulos fijos de la Secretaría que se encuentran en Toluca, Valle de Bravo, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Atizapán, Tequixquiac, Nicolás Romero y Ecatepec o en las cuatro unidades móviles. Las ubicaciones están disponibles en: https://smovilidad.edomex.gob.mx/centros_atencion.

Además, las y los interesados en obtener la licencia tipo “B” de servicio público deberán acreditar el Programa de Capacitación para Personas Operadoras del Transporte Público, que lleva a cabo la Semov y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), en coordinación con el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI).

Dicha formación tiene un costo de 340 pesos por operador y es independiente al trámite de la licencia de conducir, que cuesta mil 366 pesos por un año y mil 888 por dos años, incluido el pago del examen toxicológico respectivo.

El Director de Licencias señaló la capacitación se realiza de manera presencial con una duración de 10 horas, divididas en dos días; contempla aspectos de seguridad vial, desarrollo humano y cultura profesional, perspectiva de género, mecánica básica, primeros auxilios y marco normativo.

Toda la información relativa al programa de capacitación se encuentra en https://smovilidad.edomex.gob.mx/capacitacion-item.