Escuela Judicial capacitó a 143 integrantes de instituciones de seguridad pública

Toluca, Méx.- El Poder Judicial del Estado de México, a través de su Escuela Judicial, impartió un “Curso-Taller sobre el Procedimiento Oral Penal” a 143 servidoras y servidores públicos de instituciones de seguridad pública y procuración de justicia; el objetivo fue cumplir con el deber jurídico y ético de capacitar y profesionalizar a quienes cumplen con la importante tarea de garantizar la seguridad de las familias mexiquenses.

La capacitación estuvo dirigida a un enlace institucional, 82 policías municipales y 12 estatales, 9 elementos de la Guardia Nacional y 10 de la Secretaría de Marina, así como a 29 de la Fiscalía Regional de Ecatepec, quienes son las primeras autoridades que actúan frente a un hecho delictivo, generan, documentan y resguardan la mayor parte de los datos de prueba que son presentados en las audiencias. Por lo que es importante empleen protocolos claros, apegados a las reglas procesales y con un entendimiento profundo del impacto social de cada intervención.

Las actividades se desarrollaron del 16 de diciembre al 22 de enero y en seis sesiones se abordaron temas como, inicio de investigación, derechos de las personas detenidas, criterios para determinar la demora en la puesta a disposición del agente del Ministerio Público, audiencia inicial, formulación de imputación, etapa intermedia, medios de prueba, etapa de juicio, continuidad y suspensión de la audiencia de juicio, entre otros.

Esta acción institucional tuvo el propósito de contribuir a un sistema de justicia más transparente, confiable y orientado al servicio de la ciudadanía, dando cumplimiento al mandato de la Reforma Judicial, de consolidar un sistema penal más sólido, transparente y humano, capaz de garantizar seguridad jurídica, eficacia procesal y respeto pleno a los derechos humanos.

En representación del Director General de la EJEM, Magistrado José Luis Embris Vásquez, el Coordinador de Enlace Académico, Mauricio Rodríguez León, entregó las constancias a los participantes.