Actividad económica en EdoMéx registró un ligero decrecimiento en 2025: INEGI

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- De acuerdo con el más reciente Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la actividad económica del Estado de México registró un ligero decrecimiento anual que ascendió al 0.2 por ciento durante el tercer trimestre del 2025.

En el reporte recientemente publicado por el INEGI, se detalla que este retroceso fue a consecuencia, principalmente, de la caída de 3.9 por ciento en las actividades secundarias, las cuales incluyen sectores como la industria manufacturera, la construcción, la minería y la generación de electricidad.

Según los indicadores, dicho comportamiento colocó al Estado de México en el lugar 24, de 32 a nivel nacional en este rubro, lo que reflejó un impacto negativo en el desempeño económico estatal.

Mientras que, las actividades primarias, relacionadas con la agricultura, ganadería y aprovechamiento forestal, registraron un crecimiento anual de 3.1 por ciento, en tanto las actividades terciarias, que abarcan el comercio, transporte, servicios y gobierno, aumentaron 1.3 por ciento, según los resultados del informe, dichos avances permitieron aminorar parcialmente la caída general de la economía mexiquense durante dicho periodo.

Pese al resultado negativo del tercer trimestre, el informe señala que en el acumulado de enero a septiembre del 2025, la actividad económica del Estado de México creció 1.2 por ciento, lo que fue impulsado principalmente por el dinamismo de las actividades primarias, con un alza de 5.2 por ciento, y las terciarias, que avanzaron 2.5 por ciento.

No obstante, las actividades secundarias presentaron una disminución acumulada de 2.4 por ciento, lo que representa un desafío para el desarrollo industrial de la entidad mexiquense.

Y es que, el ITAEE es un indicador que permite anticipar el comportamiento del Producto Interno Bruto por Entidad Federativa ya que ofrece un panorama de la evolución económica regional.

Por lo que, en el caso del Estado de México, los resultados reflejan un entorno económico mixto, con señales de resiliencia en el sector servicios y el campo, pero con presiones persistentes en la actividad industrial, que inciden directamente en el crecimiento general de la entidad, de acuerdo con los indicadores del informe analizado.