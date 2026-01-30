En Nezahualcóyotl la gente puede tramitar su pasaporte

Nezahualcóyotl, Méx.- El gobierno que encabeza Adolfo Cerqueda Rebollo invita a la ciudadanía a tramitar su pasaporte mexicano en la Oficina de Enlace Municipal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ubicada a un costado del palacio, con el propósito de facilitar el acceso a trámites federales y evitar largos traslados.

A través de esta oficina, las personas interesadas pueden realizar el trámite de manera segura y eficiente, recibiendo orientación sobre requisitos y costos, durante todo el proceso.

Para el trámite del pasaporte se aplica un descuento del 50 por ciento a personas mayores de 60 años y a personas con discapacidad, siempre y cuando dicha condición sea debidamente comprobada. Cabe señalar que este beneficio no aplica para trabajadores agrícolas, en el caso del pasaporte con vigencia de 10 años.

Los costos oficiales del documento, establecidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores, son los siguientes:

Pasaporte con vigencia de 1 año: 920 pesos. Este tipo de pasaporte se expide exclusivamente a menores de tres años de edad.

En el caso de menores de tres años con discapacidad, se aplica el descuento del 50 por ciento, por lo que el costo es de 460 pesos.

Pasaporte con vigencia de 3 años: 1,729 pesos; con descuento del 50 por ciento: 900 pesos.

Pasaporte con vigencia de 6 años: 2,440 pesos; con descuento del 50 por ciento: 1,220 pesos.

Pasaporte con vigencia de 10 años: 4,280 pesos; con descuento del 50 por ciento: 2,140 pesos.

Asimismo, el gobierno local informó que, al tratarse de una Oficina de Enlace, las y los solicitantes deberán cubrir un derecho municipal adicional de 150 pesos, correspondiente a la atención y gestión administrativa. En tanto que el tiempo de entrega del pasaporte es de 3 a 5 días hábiles, posteriores a la realización del trámite.

Puntualizó que con estas acciones, las autoridades locales reafirman su compromiso de acercar servicios públicos, mejorar la atención ciudadana y brindar alternativas que permitan a la población realizar trámites oficiales de manera segura, accesible, ágil y cercana.