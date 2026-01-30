Delfina Gómez supervisa Línea III del Mexicable, lleva 66% de avance

Naucalpan, Méx.– Como parte de “2026, El Año de las Obras en EdoMéx”, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez verificó en campo los avances de la construcción de la Línea III del Mexicable en el municipio de Naucalpan, proyecto estratégico de movilidad que disminuirá los recorridos de más de una hora a solo 30 minutos

Durante el recorrido de supervisión, la Mandataria estatal constató los trabajos de este sistema de transporte seguro, digno y eficiente, el cual registra un avance del 66 por ciento y que reducirá los tiempos de traslado de más de 40 mil usuarios diarios, al tiempo que mejorará la conectividad de comunidades históricamente marginadas del Valle de México.

La Gobernadora acudió a la estación La Tolva, punto clave de transbordo del sistema, donde se instalan tres equipos de carga eléctrica: uno que abastecerá la línea troncal de la estación Cuatro Caminos a La Tolva; otro para la Antena “A”, de La Tolva a Izcalli Chamapa; y un tercero para la Antena “B”, de La Tolva a Lomas del Cadete.

La Línea III del Mexicable transformará la movilidad en Naucalpan al beneficiar a cerca de 700 mil habitantes de 60 comunidades de difícil acceso, mediante un sistema de transporte de primer nivel con una extensión de 9.5 kilómetros, que conectarán directamente con el Sistema de Transporte Colectivo Metro, en la estación Mexipuerto Cuatro Caminos.