Fracción de Morena alista agenda para próximo periodo de sesiones

Ciudad de México.- La Fracción de Morena de la LXII Legislatura mexiquense, se reunió para alistar la agenda parlamentaria del segundo año legislativo que dará inicio este próximo 31 de enero.

En reunión plenaria, las, le y los diputados coincidieron en que no se trata solo de enlistar iniciativas, sino de construir acuerdos que se conviertan en bienestar real para las familias mexiquenses.

Ahí, el coordinador parlamentario de morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), José Francisco Vázquez Rodríguez, afirmó que las iniciativas que integrarán la agenda legislativa 2026 tendrán como prioridad garantizar el bienestar de las y los mexiquenses y dar continuidad a la transformación de la entidad, en coordinación con las políticas públicas impulsadas desde el Gobierno de México y el Gobierno del Estado.

También participaron en la plenaria, el consejero jurídico del Gobierno estatal, Jesús George Zamora, y la presidenta estatal de morena, Luz María Hernández, quienes coincidieron en que este año será determinante para fortalecer el trabajo legislativo, con acciones que respondan a las necesidades de la población y se traduzcan en soluciones concretas.

Vázquez Rodríguez, dio a conocer que el grupo parlamentario revisará nueve temas del Ejecutivo y más de 126 iniciativas presentadas por diputadas y diputados.

Y que el ejercicio será responsable y abierto: discutir qué propuestas son prioritarias, cuáles pueden avanzar en el corto plazo y, cuando no sea posible, explicar con claridad el porqué. “La finalidad es tener una agenda real, positiva y objetiva: no solo en papel, sino en la vida diaria de las y los mexiquenses”, enfatizó.

El legislador destacó que, en un contexto políticamente complejo, morena trabajará como grupo y con sus aliados, con disciplina y enfoque social, para construir acuerdos que favorezcan a todos los sectores: mujeres, juventudes, adultos mayores, trabajadores, comerciantes, campesinos, estudiantes, personas con discapacidad y familias de cada región del Estado de México.

Mientras, el Secretario General de gobierno, Horacio Duarte también los llamó a mantener la unidad y siempre trabajar en beneficio de la gente, además de que reiteró la importancia de mantener la cercanía entre el Gobierno estatal y el Congreso mexiquense, una ruta de trabajo impulsada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Por su parte, la dirigente estatal Luz María Hernández destacó que, a través de programas sociales, se ha beneficiado a millones de personas, resultados tangibles y llamó a las, le y los legisladores a seguir trabajando a favor de la gente, sobre todo de las personas más necesitadas

El día de hoy jueves continuarán los trabajos de la plenaria, con mesas de análisis y revisión de prioridades legislativa y se den a conocer las conclusiones y la ruta de trabajo que marcará la agenda 2026 del Grupo Parlamentario de morena en el Congreso mexiquense.