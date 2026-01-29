Con enfoque participativo y humanista, se presenta el Plan de Desarrollo del PJEM

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- El Poder Judicial del Estado de México presentó su Plan de Desarrollo 2025-2027, un documento rector que, de acuerdo con el magistrado presidente Héctor Macedo García, marca un antes y un después en la historia de la institución, al ser resultado de un proceso de planeación abierto, participativo y orientado a una justicia más cercana, humana y confiable.

Desde el Palacio de Justicia de Toluca, Macedo García destacó que el nuevo plan se sustenta en tres ejes fundamentales que son la planeación, cercanía y resultados, los cuales definen una nueva etapa para el Poder Judicial mexiquense.

Subrayó que el documento fue construido con la participación de más de tres mil personas, entre académicos, profesionales del derecho, estudiantes y ciudadanía en general, a través de un ejercicio de consulta pública sin precedentes. “El plan no fue elaborado por una sola persona ni desde la comodidad de un escritorio; fue construido escuchando a la sociedad”, afirmó el magistrado presidente, al resaltar que este proceso colectivo rompe con los esquemas tradicionales de planeación institucional.

El Plan de Desarrollo contó con el acompañamiento técnico y metodológico de diversas instituciones, entre ellas la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México (COPLADEM), el Instituto de Estudios Legislativos del Congreso local (Inesle) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM). Además, incorporó aportaciones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial, lo que permitió construir una visión compartida y una ruta común.

Héctor Macedo agradeció el respaldo institucional recibido y enfatizó que el plan apuesta por transformar la relación del Poder Judicial con la sociedad, priorizando la confianza ciudadana, la transparencia y el acceso efectivo a la justicia.

Entre las acciones previstas destacan la implementación de jornadas de justicia cívica, la instalación de módulos de atención en distintos municipios y el fortalecimiento de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, con el objetivo de reconstruir el tejido social y acercar los servicios judiciales a las comunidades.

Por su parte, la rectora de la UAEMéx, Martha Patricia Zarza Delgado, reconoció la vocación de servicio y la trayectoria del magistrado presidente, y afirmó que el Plan de Desarrollo traza una ruta clara para ampliar el acceso a la justicia, especialmente en zonas vulnerables. Señaló que el documento impulsa el fortalecimiento de la justicia alternativa y promueve procesos más ágiles y centrados en las personas.

Zarza Delgado destacó que para la Universidad fue un honor participar en la integración metodológica del plan, el cual -dijo- refleja una visión humanista del Poder Judicial del Estado de México, orientada a la dignidad humana y al compromiso social.

Precisó que el documento se estructura en cuatro pilares y dos ejes transversales, enfocados en ampliar el acceso a la justicia, consolidar alternativas de solución de controversias y modernizar los procesos judiciales.

En su oportunidad, Juan Carlos Villarreal, titular del Inesle, señaló que una de las principales fortalezas del plan radica en su sustento técnico y en su carácter evaluable. Subrayó que la medición de resultados es indispensable para mejorar el uso de los recursos públicos y coincidió en que el documento se alinea con una visión de humanismo mexicano basada en la dignidad, la identidad y la justicia social.

En tanto, el director general del COPLADEM, Rafael Flores Mendoza, consideró que el Plan de Desarrollo representa una renovación profunda del Poder Judicial y un cambio de fondo en la manera de planear. Destacó que este ejercicio deja atrás la improvisación para dar paso a una carta de navegación clara, democrática y alineada con el Plan de Desarrollo del Estado de México, lo que refleja objetivos comunes entre los poderes públicos.

Durante la bienvenida, el secretario técnico de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, Virgilio Jaramillo Rojas, explicó que el plan es resultado directo de la Reforma Judicial estatal, la cual redefinió la estructura, organización y relación del Poder Judicial con la sociedad, abriendo una etapa de mayor responsabilidad pública y planeación estratégica.

El Plan de Desarrollo del Poder Judicial del Estado de México 2025-2027 contempla estrategias, líneas de acción y proyectos prioritarios con metas medibles y compromisos verificables, consolidándose como un instrumento clave para orientar las políticas públicas judiciales en los próximos años.

A la presentación asistieron el presidente de la CODHEM, Víctor Leopoldo Delgado Pérez; el magistrado Fernando Díaz Juárez, presidente del Órgano de Administración Judicial; así como magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, del Tribunal Superior de Justicia, juezas y jueces, integrantes del Congreso local, presidentas y presidentes municipales, y servidoras y servidores judiciales.