Instalan señalética en Santuario de la Mariposa Monarca en EdoMéx

San José del Rincón, Méx.- Ante el incremento de visitantes durante la temporada de avistamiento de la mariposa monarca, autoridades ambientales y municipales reforzaron las acciones de ordenamiento turístico en el santuario ubicado en el ejido La Mesa, en el municipio de San José del Rincón, mediante la instalación de señalización informativa y preventiva.

Los trabajos fueron realizados de manera coordinada por personal de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, autoridades de turismo, elementos de seguridad pública y Protección Civil municipal, así como representantes del comisariado ejidal y del colectivo Senderos La Mesa, quienes participaron en la colocación de señalamientos en accesos, senderos y puntos estratégicos del santuario.

La señalética instalada tiene como finalidad orientar a los turistas sobre las rutas permitidas, los tiempos de estancia y las medidas básicas de conservación que deben respetarse durante el recorrido, con el objetivo de disminuir los impactos negativos en una de las principales zonas de hibernación de la mariposa monarca en el país.

Autoridades ambientales advirtieron que el tránsito fuera de los senderos establecidos, el exceso de ruido y la manipulación de los ejemplares representan riesgos directos para las colonias, ya que pueden alterar su comportamiento natural, provocar estrés térmico e incluso aumentar la mortalidad de las mariposas durante su periodo de descanso.

En este contexto, llamaron a los visitantes a realizar un turismo responsable, atendiendo las indicaciones de los guías locales, respetando los límites de acceso, evitando ingresar alimentos, no extrayendo ningún elemento del ecosistema y absteniéndose de tocar o llevarse ejemplares de mariposa.

Asimismo, subrayaron que la participación activa de las comunidades ejidales es clave para la conservación del santuario, ya que además de proteger el entorno natural, el turismo ordenado representa una fuente de ingresos para las familias locales, siempre que se realice bajo criterios de sustentabilidad.

El santuario del ejido La Mesa forma parte de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, compartida entre el Estado de México y Michoacán, área reconocida por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad.

Y es que, cada año, millones de mariposas emprenden un viaje de más de cuatro mil kilómetros desde Canadá y Estados Unidos para refugiarse en los bosques de oyamel del centro de México.

Las autoridades reiteraron que la conservación de este fenómeno natural depende tanto de las acciones institucionales como del comportamiento responsable de quienes visitan los santuarios durante la temporada invernal.