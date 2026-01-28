Apoya EdoMéx con hasta 50 mil pesos a los productores de maíz

Jocotitlán, Méx.– El Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, presentó el Programa de Apoyo a la Producción de Maíz del Campo Mexiquense (PROMAÍZ EDOMEX), mediante el cual se otorgarán apoyos económicos directos con el objetivo de recuperar la producción y proteger al maíz como alimento fundamental.

María Eugenia Rojano Valdés, Secretaria del Campo, informó que el programa considera pagos de 5 mil pesos por hectárea, con un máximo de 30 hectáreas por persona, para la adquisición de insumos destinados a la producción de maíz.

“Este programa nos va a ayudar a fortalecer la producción de maíz nativo y también a aquellos que siembran maíz híbrido, mejorado o con semilla certificada. Va dirigido a la región Centro Norte, pues es donde tenemos la mayor parte de producción, en esta región, más de 1 millón de toneladas”, puntualizó Rojano Valdés.

Asimismo, detalló que el PROMAÍZ EDOMEX incluye apoyos para el mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo agrícola y mejoramiento del suelo, con montos de hasta 50 mil pesos por persona beneficiaria.

La titular de la Secretaría del Campo explicó que las Reglas de Operación del programa se publicarán el 16 de febrero para iniciar con la recepción de solicitudes, con el propósito de que los recursos se encuentren disponibles antes del inicio del ciclo agrícola Primavera–Verano 2026, e indicó que PROMAÍZ EDOMEX iniciará operaciones en 27 municipios de las zonas centro y norte del Estado de México, regiones que concentran la mayor producción de maíz en la entidad.

Los municipios beneficiados son: Acambay, Aculco, Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Calimaya, Chapa de Mota, Ixtlahuaca, Jilotepec, Jiquipilco, Jocotitlán, Metepec, Morelos, Otzolotepec, Polotitlán, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, Soyaniquilpan , Temascalcingo, Temoaya, Tenango del Valle, Tianguistenco, Timilpan, Toluca, Villa de Allende, Villa del Carbón, Villa Victoria y Zinacantepec.

Al evento asistieron Mariana Morales Hernández, Jefa de la Oficina de Alimentación para el Bienestar en el Estado de México; María Guadalupe Díaz Avilés, Presidenta Municipal de Ixtlahuaca; así como las diputadas federales y locales María Luisa Mendoza Mondragón, Diana Castillo Gabino y Leticia Mejía García.