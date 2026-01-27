Lista convocatoria de la UAEMéx para exención de pago de inscripción

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) publicó la convocatoria para que estudiantes de nivel medio superior y superior participen en el apoyo de exención de pago de inscripción correspondiente al periodo 2026-A, el objetivo es respaldar la permanencia escolar de su comunidad estudiantil.

A través de la Secretaría de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad y del Comité de Becas, Apoyos y Estímulos, la institución informó que este apoyo está dirigido al alumnado inscrito en modalidad presencial, a distancia y mixta en planteles de la Escuela Preparatoria, organismos académicos, centros universitarios y unidades académicas profesionales.

De acuerdo con la convocatoria, el beneficio se otorgará de manera parcial o total, dependiendo del promedio general del estudiante.

Quienes cuenten con un promedio de 9.6 a 10.0 podrán acceder a la exención del 100 por ciento del pago de inscripción, mientras que los promedios de 9.1 a 9.5, 8.6 a 9.0 y de 8.0 a 8.5 podrán obtener apoyos del 75, 50 y 25 por ciento, respectivamente.

El registro de solicitudes será del 26 de enero al 6 de febrero de 2026 a través del Sistema Institucional de Becas, y los resultados serán publicados el 18 de febrero. En caso de inconformidad, las y los estudiantes podrán presentar un recurso de reconsideración del 19 al 23 de febrero.

Las autoridades universitarias destacaron que este programa forma parte de las acciones para garantizar el acceso y la continuidad de los estudios, especialmente en contextos económicos adversos, reafirmando el compromiso de la UAEMéx con el bienestar y desarrollo académico de su comunidad.

Cabe destacar que, la rectora de la UAEMéx, Patricia Zarza Delgado, indicó que el próximo martes 3 de febrero iniciarán todas las actividades académicas correspondientes al 2026-A cumpliendo con el descuento del 12 por ciento adicional a las cuotas de inscripción, es decir que se suma a los otros descuentos que ya se habían aplicado en 2025, con el fin de apoyar a las familias de las y los estudiantes.