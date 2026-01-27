Gobernadora fortalece con mobiliario e infraestructura la educación en Nezahualcóyotl

Nezahualcóyotl, Méx.- En un compromiso firme con la educación pública, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó una gira de trabajo en Nezahualcóyotl, donde benefició a 134 escuelas con mobiliario, infraestructura educativa y sistemas de captación de agua pluvial, con el objetivo de mejorar las condiciones de enseñanza y reducir las desigualdades en el acceso a la educación.

Durante su visita a la escuela primaria Venustiano Carranza, Gómez Álvarez destacó que la inversión destinada a estas acciones asciende a 57.21 millones de pesos, recursos que permiten dotar a los planteles de mejores instalaciones y herramientas pedagógicas, siguiendo los lineamientos de la Nueva Escuela Mexicana.

En su discurso, la gobernadora subrayó la importancia de ofrecer a estudiantes y docentes condiciones dignas para aprender y enseñar. “Como maestra, sé que una institución educativa digna puede generar un cambio profundo en el proceso de enseñanza-aprendizaje; en nuestras escuelas se forman sueños, se forjan valores y se crean oportunidades que acompañarán a las y los estudiantes toda la vida”, expresó.

Asimismo, destacó que estas acciones no se limitan a la entrega de muebles o infraestructura: “Cada uno de estos apoyos representa un esfuerzo concreto para fortalecer la escuela pública, reducir desigualdades y seguir construyendo bienestar desde las aulas. Esto no es solo infraestructura, son herramientas para transformar la vida de nuestros estudiantes y abrir puertas a su futuro”.

La gobernadora enfatizó que la educación es un motor de justicia social: “Sabemos que la igualdad de oportunidades empieza en las escuelas. Cuando mejoramos sus condiciones, no solo estamos invirtiendo en pupitres o escritorios, sino en el derecho de niñas, niños y jóvenes a aprender con dignidad y a desarrollar todo su potencial”.

También resaltó el valor del trabajo conjunto: “Reconozco el esfuerzo y compromiso de maestras y maestros, personal educativo, operativo, administrativo y, por supuesto, de los padres de familia. La educación es un esfuerzo colectivo y solo a través de la coordinación y la colaboración podemos alcanzar resultados reales y duraderos”.

En relación con el futuro, Delfina Gómez compartió un mensaje de esperanza y determinación: “Estoy convencida de que este 2026 será un año de avances. Con trabajo coordinado y acciones enfocadas en mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, lograremos consolidar un sistema educativo que no deje a nadie atrás, que promueva la equidad y que nos permita construir una sociedad más justa”.

De los 134 planteles beneficiados, 105 escuelas recibieron mobiliario, 23 fueron intervenidas con mejoras de infraestructura y seis instituciones fueron equipadas con sistemas de captación de agua pluvial, garantizando el acceso sustentable al vital líquido. El mobiliario entregado incluye pupitres y sillas para estudiantes, escritorios y archiveros para el personal docente, así como material didáctico orientado a fortalecer las destrezas mentales y físicas de los alumnos, dentro del marco del programa Vive Saludable, Vive Feliz.

En el evento estuvieron presentes Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México; Juan Hugo de la Rosa García, Secretario de Movilidad; Adolfo Cerqueda Rebollo, Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, y Jenaro Martínez Reyes, Secretario General del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, quienes acompañaron a la comunidad escolar en esta entrega histórica.

Con estas acciones, la administración estatal reafirma su compromiso con la educación, entendida no solo como instrucción académica, sino como un motor de desarrollo social, equidad y justicia, que permite a cada estudiante transformar su presente y construir un futuro prometedor.