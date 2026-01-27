Lair confía en el buen paso da las Diablas

Querétaro, Querétaro.- El director técnico de las Diablas Rojas del Toluca, Patrice Lair, valoró de manera positiva la victoria 4-1 conseguida como visitante ante Querétaro, un resultado que permitió al conjunto escarlata retomar el paso ganador en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

El estratega francés reconoció que el duelo exigió paciencia y concentración, ya que Querétaro respondió con intensidad y mantuvo el partido equilibrado durante la primera mitad. Para Lair, el empate 1-1 al descanso reflejó lo visto en la cancha, con dos equipos que se exigieron mutuamente y desgastaron sus líneas en la disputa del balón.

“El equipo fue muy paciente. El 1-1 fue justo para ambos en el primer tiempo, porque también logramos desgastar al rival y eso se notó después. En la segunda mitad los ajustes funcionaron, los cambios equilibraron al equipo y nos hicieron más fuertes; a partir de ahí llegaron los goles”, explicó el técnico tras el encuentro.

Con cinco jornadas disputadas, el balance para las Diablas es alentador. El conjunto mexiquense ha sumado 12 de los 15 puntos posibles, números que lo colocan como uno de los equipos más regulares del torneo, a pesar de la derrota sufrida ante Tigres en fechas anteriores.

Lair subrayó que el equipo se encuentra en un proceso de crecimiento constante, donde el ritmo de juego y la solidez colectiva han ido en ascenso. “El diagnóstico es que poco a poco vamos encontrando mejor funcionamiento. Lo de Tigres fue una gran decepción porque queríamos ganar y lo intentamos hasta el final, pero no se dio. Aun así, el balance general es positivo”, apuntó.

Finalmente, el técnico dejó claro que el objetivo institucional se mantiene firme: asegurar el pase a la Liguilla y superar lo realizado en el torneo anterior. “La meta siempre es clasificar a playoffs y tratar de hacerlo mejor que el semestre pasado. Llegar al menos a una Semifinal es la referencia que tenemos”, concluyó el estratega escarlata.