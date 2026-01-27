Córdova busca revancha en los Diablos

Metepec, Méx.- Convencido de que su llegada a Toluca FC representa una nueva oportunidad para relanzar su carrera, el mediocampista Sebastián Córdova aseguró que trabajará al máximo para ganarse minutos en el cuadro bicampeón y pelear por nuevos títulos, en lo que considera una etapa de revancha personal y profesional.

“Es una gran oportunidad, una revancha; quiero que este año sea muy bueno para despuntar y seguir ganando títulos y conseguir muchas cosas”, expresó el futbolista, quien se dijo ilusionado y motivado por integrarse a un club con mentalidad ganadora.

El mediocampista subrayó que siempre ha buscado competir en equipos protagonistas. “Lo que más puse a favor es que tuvieron un gran año, es un equipo ganador. Siempre me ha gustado estar en clubes competitivos, ganarme un lugar, competir y ser campeón, y hoy Toluca es candidato a serlo muy seguido”, afirmó.

Córdova también agradeció el respaldo que ha recibido desde su llegada, tanto del cuerpo técnico como de sus compañeros, lo que ha facilitado su adaptación. Señaló que encontró un vestidor unido y comprometido con los objetivos trazados.

En cuanto a su participación en el equipo, el jugador fue claro al señalar que todo dependerá de su desempeño. “Depende de mí estar al cien. Las decisiones son del cuerpo técnico y nuestro trabajo es estar listos cuando el equipo lo requiera”, explicó.

Sobre la ausencia de Alexis Vega, Córdova reconoció que será una baja sensible, aunque confía en que el grupo sabrá responder. “Es un gran jugador y claro que pesa, pero a quien le toque jugar deberá asumir esa jerarquía y ese ánimo de querer ser como él”, apuntó.

De cara al duelo ante Puebla FC, correspondiente a la reanudación del Clausura 2026 de la Liga MX, Córdova señaló que el equipo trabajó con intensidad para salir a proponer, aunque advirtió sobre el mal estado de la cancha.

Finalmente, el mediocampista no ocultó su ilusión de volver a la Selección Mexicana, asegurando que primero buscará consolidarse con Toluca, convencido de que el llamado llegará como consecuencia de su rendimiento.