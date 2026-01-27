Casas encuestadoras colocan a la alcaldesa de Huixquilucan en primer lugar nacional

Huixquilucan, Méx.- Al inaugurar la repavimentación de mil 383 metros cuadrados con concreto hidráulico de la calle Francisco Castañeda, ubicada en la colonia de Constituyentes de 1917, la alcaldesa Romina Contreras Carrasco dio a conocer a los vecinos con mucha emoción que, de acuerdo con diversas casas encuestadoras, nuevamente Huixquilucan es el territorio mejor calificado a nivel nacional y estatal, noticia que arrancó el aplauso de los presentes.

Les dijo, que la empresa Trending Poll, especializada en mediciones, mostró en su encuesta más reciente que la presidenta municipal de Huixquilucan, se colocó en primer lugar a nivel nacional, con 83.6 por ciento de aprobación ciudadana, ratificando su liderazgo a través de un gobierno humanista y cercano a la gente que atiende sus necesidades de primera mano.

De acuerdo con los resultados más recientes de la encuestadora Statistical Research Corporation, Romina Contreras obtuvo una aprobación ciudadana del 65.6 por ciento, manteniéndose como el mejor gobierno del Estado de México, resultado del trabajo que su administración lleva a cabo 24/7 para brindar una mejor calidad de vida a la población.

“Con más de 65 por ciento de aprobación ciudadana en esta reciente encuesta, dijo, nos mantenemos como el gobierno mejor calificado del Estado de México y continuamos siendo un referente a nivel nacional. Mi compromiso con la población es no bajar la guardia y continuar trabajando en programas novedosos que nos permitan mejorar la calidad de vida de la gente y que Huixquilucan siga avanzando”, apuntó Contreras Carrasco.

Informó también que, en el Ranking de Alcaldes de México, Medianas Urbes de Campaigns and Elections C&E, Research, Romina Contreras obtuvo una puntuación de 66 por ciento, lo que coloca a Huixquilucan entre los tres municipios mejor calificados del país y es el que tiene mayor aprobación ciudadana en el Estado de México.

La presidenta municipal destacó, en otro orden de ideas: “Es una obra muy importante para Constituyentes de 1917. Nuestra función es hacer obra en las tres zonas del municipio y estas acciones se logran gracias a que contamos con finanzas sanas. Seguiremos trabajando 24/7 para seguir modernizando a Huixquilucan”, refirió.

Adelantó a los vecinos de la Zona Popular que en este año se inaugurará un comedor infantil en la parte alta del Deportivo “Constituyentes de 1917”, en esta misma colonia, para apoyar a las niñas y niños que viven en situación de vulnerabilidad y, con ello, mejorar su salud y apoyar la economía familiar.