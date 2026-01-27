Aprueban Plan Rector de Desarrollo Institucional 2025-2029 UAEMéx

Toluca, Méx.- El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) aprobó el Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) 2025-2029, que orientará la actividad universitaria con vocación pública y desde un enfoque de humanismo activo, que coloca a los universitarios en el eje prioritario.

Durante la sesión ordinaria del mes de enero, la rectora y presidenta del Consejo Universitario, Martha Patricia Zarza Delgado, destacó que el PRDI fue conformado con base en la participación y escucha activa de los integrantes.

“Refleja, el compromiso de la Administración Universitaria 2025-2029 con la atención de las necesidades de su comunidad y con la construcción de una transformación institucional con sentido social y amplio carácter público”, dijo.

Destacó que está herramienta representa un esfuerzo por regresar a la UAEMéx su carácter social, al poner en el centro del quehacer universitario las demandas y necesidades de su comunidad.

Precisó que, este plan se estructuró a partir de las voces de estudiantes, académicos y personal administrativo, integrando valores de inclusión, cercanía y progresismo. Asimismo, contempla mecanismos para dar seguimiento constante a las solicitudes y prioridades de la comunidad, asegurando que la transformación institucional sea participativa, sensible y comprometida con la sociedad.

En el Edificio de Rectoría, la rectora invitó a universitarias, universitarios y al público en general a conocer los detalles del PRDI 2025-2029 a través del sitio web: https://prdi20252029.uaemex.mx/.

Además, el máximo órgano colegiado de la institución aprobó la reducción adicional en las cuotas de colegiatura para el periodo escolar 2026 A, medida que se implementa de manera responsable con las finanzas institucionales y que representa un avance significativo hacia la gratuidad gradual de la UAEMéx.

Por otra parte, en respuesta a las demandas estudiantiles, se aprobó la reforma al Reglamento de Becas, Apoyos y Estímulos, que incluye: