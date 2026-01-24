Toluca respalda reformas en seguridad y tenencia de la tierra

Toluca, Méx.- En la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo se aprobaron importantes beneficios fiscales para la regularización de viviendas y respaldo a la reforma constitucional que moderniza el sistema de seguridad en el Estado de México.

Como parte de las acciones para dar certeza jurídica a los habitantes, se aprobó el Programa de Condonaciones 2026 en colaboración con el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), esquema que facilita la regularización de la tenencia de la tierra mediante descuentos significativos en impuestos y trámites como el traslado de dominio, predial y certificaciones catastrales, además de la condonación de recargos y adeudos por aportaciones de mejora y servicios pluviales.

Al respecto, el alcalde Ricardo Moreno destacó que este esquema además de brindar certeza jurídica a las familias sobre su patrimonio, también funciona como un incentivo para que se incorporen formalmente al padrón catastral, permitiendo que los propietarios se pongan al corriente con beneficios fiscales y el municipio fortalezca su capacidad de ordenamiento urbano.

En materia de seguridad, los integrantes del Cabildo ratificaron por mayoría de votos el proyecto de decreto de la LXII Legislatura del Estado de México, que reforma la Constitución.

Esta modificación constitucional robustece la estrategia de seguridad pública bajo tres ejes fundamentales: la profesionalización de la policía, una coordinación más estrecha entre los órdenes de gobierno y un estricto enfoque en el respeto a los derechos humanos.

Durante la sesión se turnaron diversos asuntos administrativos a la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo para su análisis y dictaminación.