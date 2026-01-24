Invita gobierno de Huixquilucan a participar en Cabildo Abierto este 24 de febrero

Huixquilucan, Méx.- Durante la 34 Sesión Ordinaria de Cabildo, encabezada por la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, se aprobó la convocatoria de Cabildo Abierto, que se llevará a cabo el próximo martes 24 de febrero, en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal.

“Los interesados en participar, podrán presentar su solicitud a partir del 03 y hasta el 17 de febrero del presente año”, anunció la Presidenta Municipal, Romina Contreras Carrasco.

Dijo que este ejercicio, tiene el objetivo de conocer y escuchar las propuestas ciudadanas en beneficio de las comunidades y promover la participación de la población, así como fortalecer la democracia y la transparencia.

Los integrantes del cuerpo edilicio aprobaron la convocatoria para los huixquiluquenses que quieran presentar sus propuestas en asuntos de interés común para fortalecer las políticas públicas y construir un territorio con mejores condiciones para vivir, con soluciones que generen un verdadero cambio.

“Nosotros impulsamos este mecanismo que permite a los ciudadanos exponer directamente problemáticas o propuestas ante el Ayuntamiento; además, nos permite redoblar esfuerzos para atender y solucionar las problemáticas que pudieran presentarse en las comunidades de Huixquilucan. Sepan que continuaremos como un gobierno humanista y cercano a la gente, por lo que los invito a participar en este ejercicio ciudadano”, dijo Contreras Carrasco.

Los interesados en participar en el próximo Cabildo Abierto podrán presentar su solicitud en las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento, ubicadas en el Palacio Municipal, a partir del martes 03 y hasta el miércoles 17 de febrero del presente año, en un horario de lunes a jueves, de 09:00 a 17:00 horas; y viernes, de 09:00 a 15:00 horas.

Los requisitos que establece la convocatoria aprobada y que deberán cumplir los interesados, son: Ser habitantes o vecinos del municipio de Huixquilucan, Estado de México; presentar por escrito solicitud de participación en el que se señale; el nombre del peticionario o, en su caso, de quien promueva en su nombre; el domicilio para recibir notificaciones, que deberá encontrarse dentro del territorio municipal; los planteamientos o solicitudes que se hagan; las disposiciones legales en que se sustente, de ser posible; y a documentación que dé soporte a su petición.

Al momento de solicitar el registro de su participación, deberá incluir copia de su identificación oficial con fotografía.

Además, no se aceptará o dará entrada a solicitudes cuya petición no sea competencia del Ayuntamiento o que den inicio a un procedimiento en las materias reguladas por el Código Administrativo del Estado de México, entre otras.