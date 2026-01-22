SÓTANO UNO

Raúl Mandujano Serrano. Periodista

“Baby blues”. – Brenda, mi siempre amable waitress de esa histórica cafetería, mira en mi periódico la noticia de un bebé abandonado muerto. Piensa que tanta violencia es resultado de una crisis de descomposición familiar. Mientras sirve en la taza de ese café de grano sin azúcar, el amanuense piensa que la gente ha dejado de pronunciarse por la violencia contra la niñez. La Red por los Derechos de la Infancia en México revelan datos alarmantes: el abandono de bebés pasó de 50 casos en 2020 a 107 en 2024, y en 2025 más de 100. No es de Dios lo que sucede.

Los primeros días de enero fueron trágicos. Un bebé con 32 semanas de gestación fue abandonado en un contenedor de basura en un campo agrícola de Hermosillo. Falleció por las condiciones de salud en las que se encontraba; mientras que otro recién nacido fue localizado sin vida dentro de una maleta en Tláhuac, en la CDMéx. En diciembre, sobre la avenida las Torres, en Toluca, hallaron calcinado a un bebe muerto. Y en mayo, en San Pablo Autopan, fue encontrado un feto sobre la vía pública. Otro caso relevante fue el de Lucio y Diana, dos adolescentes que fueron apresados después de abandonar debajo de un vehículo en Tultitlán a su bebé recién nacido dentro de bolsas de plástico. Ese hecho lo captaron cámaras de seguridad.

Es el otrora distrito federal, junto con el Estado de México y San Luis Potosí quienes concentran el 65 por ciento de los casos que se presentan, pero esto puede suceder en cualquier parte. La propia REDIM lo asocia a factores estructurales como la pobreza extrema, violencia intrafamiliar y de género, falta de educación sexual y la criminalización del embarazo no deseado.

Psicosis posparto o “baby blues”

Mientras degusta de una segunda taza de café, acompañada de uno de esos pay’s de fresa colocados en el mostrador de la cafetería, el escribano recuerda una noticia terrible. A inicios de noviembre de 2018 en Arequipa, una localidad al sur de Perú, una mujer se presentó en la comisaría llevando a su bebé de dos meses en brazos. Quería dejarlo ahí, en la entrada, pero la descubrieron. Entonces pidió ayuda para su hijo que no se sentía bien, pero cuando ellos se acercaron, notaron que el pequeño estaba muerto. Al cuestionarla, la joven mamá confesó haber ahogado a su hijo en la tina de un hotel.

A la prensa peruana no le interesó el caso, más que como una simple nota roja. Sin embargo, detrás de este hecho, podrían estar presente evidencia de trastornos mentales vinculados a la maternidad, como es la psicosis posparto, con consecuencias mortales para la mamá y el bebé. Lo mismo podría suceder en los casos de abandonos ocurridos en México.

¡Que miserables aquellas o aquellos que abandonan en la calle a un bebé! ¿Cuánta podredumbre social! El nacimiento de un bebé es usualmente uno de los mejores momentos en la vida de una mamá, pero de acuerdo con los institutos nacionales de Salud de Estados Unidos, hasta un 85 por ciento de las mujeres atraviesa por la tristeza posparto. Lo denominan como “baby blues”, algo parecido al blue Monday, el día más triste del mundo que acaba de suceder el lunes pasado. Pero no se trata de justificar ni ser condescendientes porque existen opciones, la adopción es una. Un país se destruye cuando no es capaz de cuidar a sus hijos…

El periodista recuerda una frase, de Ralph Waldo Emerson; “No elegiste tu comienzo, pero mereces un futuro lleno de abrazos y sonrisas” … Hasta otro Sótano. Mi X @raulmandujano