José Elías Nader Mata 22 enero, 2026

POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Ser el sobrio de tu grupo de amigos tiene sus inconvenientes, entre ellos, que siempre hay que estar al pendiente de todo, cuidarlos y evitar problemas que emanan de la fiesta. Y es que, experiencias han sido muchas, como el día que conocí “las catacumbas” de lo que en ese entonces era la procuraduría mexiquense, ese sótano apestoso, donde las malas lenguas dicen que circulaba el Tehuacán y una vez cayeron dos amigos por un mal entendido, de ahí, que tuviéramos que llegar a rescatarlos y explicar que el único error que habían cometido había sido agarrar la fiesta y seguirla en la calle.

Esto lo platico, porque hace unos días tuvimos una reunión de trabajo con el Fiscal General de Justicia del Estado de México, JOSÉ LUIS CERVANTES MARTÍNEZ, quien además de darnos a conocer los resultados y cifras del trabajo del 2025, nos mostró las acciones que se emprendieron en las instalaciones de la fiscalía para que sea un lugar más digno para quienes trabajan ahí y principalmente para el ciudadano que acude para recibir atención.

El sótano de la fiscalía se transformó, como ha pasado con muchos de los espacios que se han dignificado al servicio de la procuración de la justicia para esclarecer delitos, castigar culpables, reparar daños y proteger a los inocentes.

Sin embargo, como pasa en todo el país, nunca falta la gente negativa, que no valora su trabajo, que desea salir adelante a través de la transa y que con sus acciones lacera el esfuerzo que la mayoría hace para mejorar, algo que le ha pasado a la Fiscalía, pues como pasa en todo gobierno, no faltan funcionarios que en el ejercicio del poder hacen tonterías.

La Fiscalía mexiquense, suspendió a diez agentes por presuntas extorsiones en Tecámac, por lo que este caso ahora se investiga de oficio por presuntos actos de extorsión, un coordinador regional, tres jefes de grupo y seis agentes, que, de ser culpables, tendrán un castigo ejemplar, pues no podemos seguir tolerando la corrupción, ya que la fiscalía tiene la responsabilidad de fortalecer el estado de derecho y garantizar el acceso a una justicia eficaz, profesional y apegada a derechos humanos.

Así que confiamos en que el trabajo realizado por el fiscal JOSÉ LUIS CERVANTES, siga siendo con mano firme, profesional y enfocado a dignificar una dependencia tan compleja como la que dirige, aquella que debe estar al servicio de la justicia para que nuestro Estado de México sea un lugar más digno en el que todas y todos podamos vivir mejor.

LA GRÁFICA DE HOY

Es de la detención del naco, que a pesar de las indicaciones de las autoridades, subió en su Razer al Nevado de Toluca para impresionar a su chica, algo que logró cuando fue detenido y la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México, lo puso a disposición de la Fiscalía General de la República, algo que ojalá se le aplique a toda esa gente nefasta, que sabiendo que está prohibido subir al volcán en este momento, andan de lucidos, incluso exhibiéndose en redes sociales.

En coordinación con la Policía Estatal y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, este naco ahora enfrentará un proceso legal por cometer un delito ambiental, una historia que a muchos nos pareció fantástica, pues ya basta de este tipo de gente, que de la mano de la corrupción y la impunidad, hacen lo que quieren en contra de la Ley y del interés de las mayorías.

Nuestro Xinantécatl, es un área natural especial para quienes vivimos en esta región, está ligado a nuestros recuerdos, momentos familiares y es nuestro fiel guardián, por ello, es que en un ejercicio de congruencia, lo único que deseamos es que esté mejor, que lo ejidatarios dejen de degradarlo, que los talamontes frenen sus actividades ilegales, que los criminales salgan de esta área y que la gente lo respete cada vez que desee “convivir” con la naturaleza.

Por lo anterior, me parece atinado que el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura mexiquense, FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, haya señalado que el Congreso analiza la regulación del ecoturismo en reservas naturales como el Nevado de Toluca, lo anterior para que el acceso esté permitido, pero con estrictas reglas que eviten daños ambientales, algo que urge para que la gente entienda que todos somos responsables del cuidado y conservación de nuestros parques y áreas naturales.

Obviamente esta iniciativa demanda presupuesto, para tener una policía de montaña y autoridades con más equipo, con la capacidad de poner orden y de conservar a nuestro querido Nevado de Toluca.

Y VA DE CUENTO

Un grupo de cubanos abandona la isla rumbo a Miami.

En el medio del viaje, el más viejo, de nombre CARLOS CORREA, sufre un ataque cardíaco y pide como último deseo una bandera para despedirse de su querida Cuba.

Los demás, sensibilizados, comienzan a buscar en bolsas, mochilas y en todos los lugares donde pudiese estar guardada una bandera de Cuba.

Después de algún tiempo, se dieron cuenta de que no había ninguna bandera de Cuba con ellos.

Una linda chica, viendo el sufrimiento del viejo, dice que tiene un tatuaje con la bandera de Cuba en el trasero. Conmovida por el sentimiento de solidaridad, se ofreció para mostrarla.

La chica se puso de costado para el moribundo y mostró el trasero con la bandera tatuada.

En una situación inusitada, el viejo CORREA agarró a la chica y besó la bandera, emocionado, mientras gritaba: Mi querida Cuba, me despido con recuerdos, mi vieja Habana, mi linda tierra…

El viejo continuó con besos y más besos en la bandera, hasta que, en lágrimas, le dice a la chica: Ahora voltéate, que quiero despedirme de Fidel.

HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en “X” en @pepenader o en [email protected]