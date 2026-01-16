UAEMéx va con 93 atletas al Selectivo Estatal rumbo a la Olimpiada Nacional

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) se declara lista para encarar una de las pruebas más exigentes del calendario deportivo: el Selectivo Estatal de Atletismo rumbo a la Olimpiada Nacional, donde participará con una delegación de 93 atletas universitarios en busca de boletos para la etapa regional.

La primera fase se realizará este sábado 17 y domingo 18 de enero en el Estadio Universitario “Alberto “Chivo” Córdova”, mientras que la segunda etapa clasificatoria se llevará a cabo los días 24 y 25 de enero. En esta última se definirán las delegaciones mexiquenses que representarán a la entidad en la fase regional.

El director de Cultura Física de la UAEMéx, Luis Antonio Zimbrón Romero, destacó que el representativo universitario llega con una preparación completa, respaldada por un cuerpo técnico de experiencia conformado por José Socorro Neri, Alfredo Peñaloza Carmona, Germán Sánchez, Reyes Hernández, Gabriela Santos y José Zimbrón, quienes trabajan con atletas tanto del nivel medio superior como del superior.“Llegamos bien preparados. Contamos con un cuerpo técnico con mucha experiencia y conocimiento, lo que nos permite aspirar a clasificar al mayor número de atletas posible a la siguiente etapa”, afirmó Zimbrón Romero, quien remarcó que el objetivo final es competir por los mejores resultados a nivel nacional.

La delegación universitaria estará representada por 19 atletas en Sub 23 Femenil, 31 en Sub 23 Varonil, 20 en Sub 20 Femenil, 13 en Sub 20 Varonil, seis en Sub 18 Femenil y cuatro en Sub 18 Varonil, quienes competirán en diversas pruebas de pista y campo. En pista, los auriverdes participarán en 80, 150, 300, 600 y 2,000 metros planos, así como en 80, 100 y 300 metros con vallas. Además, verán acción en caminata de 3,000 y 5,000 metros, al igual que en relevos combinados 4×100, 4×200, 4×300 y 4×400 metros.

En campo, la UAEMéx buscará protagonismo en salto de altura, longitud y garrocha, además de lanzamientos de bala, disco, jabalina y martillo. La actividad también contempla el heptatlón, una de las pruebas más completas y demandantes.

El Selectivo Estatal reunirá a cerca de 2,000 atletas por fin de semana, provenientes de distintos municipios del Estado de México, lo que eleva el nivel de competencia en una sede tradicional del atletismo mexicano.

Finalmente, Zimbrón Romero extendió una invitación a la comunidad universitaria y al público para acompañar a los atletas. “Este tipo de eventos son clave para el desarrollo deportivo y sirven como preámbulo de competencias importantes como las de ANUIES”, concluyó.