Piden ayuda al nuevo Secretario de Movilidad del EdoMéx

*** Dos mujeres fueron atropelladas por un camión Troncal y el delegado de Movilidad Heriberto Salinas, no apoya a las afectadas.

Por: Ricardo Espejel Arellano

San Rafael, Tlalmanalco, Méx.- A más de 48 horas de que Josselin Rodríguez y María Rodríguez, fueron atropelladas por un camión de servicio público de la empresa “Troncales” número económico 437, la noche del miércoles en “El Cedral”, la delegación Regional de Movilidad de Chalco que preside Heriberto Salinas, no ha hecho nada por ayudar a las víctimas.

La señora Maria con fracturas expuestas en ambas piernas fue canalizada a un hospital público de Ixtapaluca, ya que nadie de la empresa se quiso hacer responsable de este hecho y lo mismo sucedió con Josselin que sufrió golpes y contusiones severas.

Las lesionadas piden la intervención del nuevo Secretario de Movilidad en la entidad Juan Hugo de la Rosa, para que las ayude y se atienda la solicitud del Ministerio Público por estos graves hechos.

Tal parece que existe un grave contubernio entre la dirección regional de Movilidad y la delegación de Transporte, para proteger a los empresarios en lugar de ayudar a las personas que han sido víctimas de accidentes por la irresponsabilidad de los choferes.

Cabe recordar que la señora María y su sobrina Josselin venían caminando en la explanada de la iglesia “El Cedral” para incorporarse a la avenida San Rafael para ir a realizar unas compras de pan, cuando fueron atropelladas.

El chofer del autobús venía contestando mensajes en su celular y prácticamente les aventó el camión y posteriormente se dio a la fuga.

Las lesionadas fueron trasladadas a hospitales públicos ya que la empresa se negó rotundamente a hacer valer el seguro del vehículo y que atendieran a las víctimas en un hospital privado.

Las afectadas y su familia exigen justicia y que las autoridades las ayuden, y si no Lemus hace caso tomarán la oficina regional de la SEMOVI en Chalco y cerrarán la avenida Cuauhtémoc hasta que tengan respuesta.