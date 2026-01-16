Tiro con arco arranca temporada 2026 con torneo bajo techo en Francia

Ciudad de México.- El tiro con arco mexicano iniciará oficialmente este fin de semana su temporada 2026 con la participación que tendrá en el Torneo Nimes, competencia de primer nivel y bajo techo que reunirá a las y los mejores exponentes en las diferentes pruebas de esta disciplina.

Nuestro país será representado por destacadas flechas de élite mundial, tales como Maya Becerra, Ana Vázquez, Ángela Ruiz, Matías Grande y Sebastián García, atletas que acumulan múltiples medallas en las mayores justas: Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo, Juegos Panamericanos, Juegos Mundiales, entre otras.

El Torneo Nimes no solamente será el primer gran reto internacional para las y los arqueros nacionales, sino que también servirá como previa y mostrará un poco de lo que se vivirá del 13 al 15 de febrero en nuestro país con la Serie Mundial de Tiro con Arco Bajo Techo Mérida 2026.

El evento a desarrollarse en Francia pondrá en juego mil puntos para la primera temporada regida con el nuevo formato de las Series Mundiales Bajo Techo, la cual cerrará con broche de oro en The Vegas Shoot, a celebrarse del 27 al 29 de marzo.

Tal como ha sucedido en años recientes, se pronostica que México reafirme su condición de potencia mundial en este deporte durante 2026, año que marca el inicio del proceso olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, donde el arco compuesto se unirá al recurvo como pruebas del magno evento.