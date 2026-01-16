Mohamed destaca reacción del Toluca y apunta a otro golpe ante Tigres

Toluca, Méx.- El Toluca Bicampeón confirmó que su arranque en el Clausura 2026 va en serio. Luego de vencer a Santos, el director técnico Antonio “Turco” Mohamed reconoció la capacidad de sus Diablos para reponerse de un marcador adverso, firmar un triunfo importante y llegar a dos victorias consecutivas que ya se traducen en seis puntos.

Con esa cosecha perfecta, el conjunto escarlata superó incluso la cuota que se había trazado para las primeras tres jornadas del torneo, la cual era de entre cuatro y cinco unidades. Ahora, el objetivo inmediato es dar otro golpe en la Fecha 3, cuando Toluca visite a Tigres en un duelo que vuelve a enfrentar a los dos finalistas más recientes del futbol mexicano.

En conferencia al finalizar el compromiso ante Santos, Mohamed explicó que el equipo ha buscado repartir minutos para mantener ritmo y competitividad interna, aunque destacó que la diferencia estuvo en el complemento, cuando el Toluca mostró su mejor versión. “El segundo tiempo, inició el equipo que jugó en la Final, entonces tiene más conocimiento”, explicó el estratega, señalando que la sociedad y entendimiento de ese once le permitió al equipo tener mayor claridad y control en el juego.

El técnico también valoró el mérito del inicio de torneo, al considerar que algunos rivales han llegado con mayor preparación física y futbolística. Sin embargo, subrayó que el equipo ha sabido competir pese a las circunstancias y ahora deberá enfocarse en la recuperación, debido a la carga de partidos en pocos días.

De cara al duelo ante los felinos en el Estadio Universitario, Mohamed anticipó un enfrentamiento atractivo, con intensidad y propuestas ofensivas, señalando que el Toluca buscará jugar de igual a igual para mantenerse en la cima del torneo.

En el apartado médico, el “Turco” se refirió a la situación de Alexis Vega, quien fue sometido a una intervención quirúrgica luego de presentar un problema en la rodilla durante su preparación, por lo que se realizó una limpieza. El entrenador confía en recuperarlo pronto y en que regrese fortalecido.

Mohamed también habló sobre la incorporación de Franco Rossi, refuerzo ofensivo que llega con un perfil específico para el estilo del equipo: un atacante capaz de jugar de espaldas, aguantar el balón y generar opciones para quienes llegan desde segunda línea. Además, informó que Luan García ya tuvo 45 minutos con la Sub-21 y aprovecharán la pausa en el torneo para que se integre por completo al trabajo físico.