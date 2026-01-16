Inician operativos en Toluca para retirar autos contaminantes

Toluca, Méx.- A partir de hoy 16 de enero, da inicio plan de verificación en Toluca con operativos itinerantes y retirarán autos contaminantes de la circulaciónEl Gobierno municipal de Toluca, a través de la Dirección de Sustentabilidad Vial, informó del inicio del Plan de Operación para el Cumplimiento del Programa de Verificación Ambiental y “Hoy No Circula”.

Dicho operativo tiene como finalidad identificar y retirar de la circulación a los vehículos que incumplan con el programa y con la normatividad ambiental vigente en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, como parte de las acciones institucionales para mejorar la calidad del aire.El alcalde Ricardo Moreno, señaló que, para no afectar la economía de las familias toluqueñas, los agentes de tránsito no aplicarán multas económicas, sin embargo, como medida preventiva para mitigar la emisión de contaminantes, las unidades que se encuentren en incumplimiento serán remitidas al depósito vehicular, conforme a los procedimientos establecidos.

El operativo contará con la participación de observadores de la Contraloría Interna y representantes de Derechos Humanos, quienes supervisarán el cumplimiento de los protocolos y el trato digno a la ciudadanía.Mientras que los operativos serán itinerantes y se realizarán en un horario de 05:00 a 22:00 horas.El personal actuante deberá identificarse ante el conductor, informar de manera clara la falta cometida, solicitar la documentación correspondiente y elaborar un inventario detallado del vehículo con respaldo fotográfico.