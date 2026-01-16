En Naucalpan se continuará con la estrategia de seguridad “Con Todo”

Naucalpan, Méx.- El alcalde Isaac Montoya Márquez informó que gracias a la Estrategia Nacional de Seguridad, el Gobierno de Naucalpan sigue trabajando a través de la Estrategia Seguridad con Todo y la Estrategia Operativa Oriente, atendiendo las causas en las comunidades, parte de ello, acerca la Mesa de Paz y las Jornadas de Paz a las colonias, en esta ocasión a la calle Chalco 1, colonia El Conde.Mientras el Gobierno de México presentó una comparativa del 2024 a 2025, donde el robo de vehículos disminuyó en 55 por ciento, de acuerdo con cifras oficiales, dijo en cuanto al robo de vehículo con violencia en Naucalpan se presentó una reducción del 49.3 por ciento y en el robo de vehículo sin violencia registró una baja del 44.8%.También disminuyeron el homicidio doloso el robo a casa habitación, el robo al transporte público registró una disminución del 28.9 el robo a transeúnte en 16.9 y la extorsión cayó en un 63 de acuerdo a cifras oficiales en una comparativa del 2025 contra el 2024. Montoya Márquez destacó, que se invertirá durante este 2026, más recursos en seguridad para seguir avanzando, equipando y mejorando las condiciones laborales para las y los elementos de la Guardia Municipal.Luego de la Mesa de Paz en El Conde, el Presidente Municipal entregó 150 cascos certificados a motociclistas de diferentes comunidades del municipio con el objetivo de preservar la integridad física de la comunidad de motociclistas que circulan diariamente por las calles y avenidas de Naucalpan.Dijo ante la comunidad Biker, que parte de esta iniciativa es también generar conciencia entre los conductores de motocicletas y de la importancia de utilizar el casco como un elemento de seguridad indispensable para circular con tranquilidad por las calles, reduciendo considerablemente el riesgo de una lesión mayor en caso de sufrir algún percance durante el trayecto. “Les agradecemos realmente porque ustedes entienden lo que es el sentido de comunidad, que tanta falta hace en nuestras grandes megalópolis, el que haya este tipo de hermandades donde nos cuidemos a otros y que en efecto ha habido una situación inusitada en la cuestión de cada vez hay más gente conduciendo motocicletas y no necesariamente es que las sepan conducir, lo cual incrementa de manera exponencial el número de accidentes que se cometen en las distintas vialidades, por ello, la importancia de tomar conciencia al utilizar una motocicleta” subrayó.Por su parte, el presidente del Club de Bikers “Carroñeros” y escolta de la Confederación Internacional de Motociclistas Oficiales y Policías de Caminos, Martín Martínez Hernández y el Delegado de la Federación Nacional RCCM y representante de las Moto Club Hermanos Legendarios de Naucalpan, Julio Cesar Moya, agradecieron la entrega de los 150 cascos que realizó el Alcalde y dijeron que reconocen que muchas veces la falta de un buen casco es la diferencia entre la vida y la muerte.