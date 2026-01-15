Golpe a bandas delictivas en Toluca con alcance nacional: Moreno

Toluca, Méx.- El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, informó que durante los primeros 12 días de enero se registró una disminución del 48.8 por ciento en el delito de robo de vehículos, en comparación con el mismo periodo del año pasado, al pasar de 43 a 22 casos, de acuerdo con datos proporcionados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Y se ha logrado la desarticulación de diversas bandas que se dedican a delinquir en Toluca y en otras entidades del centro del país.

En conferencia de prensa “La Toluqueña”, el alcalde destacó que estos resultados son producto de la coordinación interinstitucional y no únicamente del trabajo de la Policía Municipal. Subrayó la colaboración con la Fiscalía estatal, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Guardia Nacional y las áreas de inteligencia, a través de las mesas de seguridad.

“Gracias a esta coordinación cerramos 2025 con una reducción del 56 por ciento en el robo de vehículos, y los primeros datos de este año confirman una tendencia positiva”, señaló.

Moreno Bastida detalló que como parte de las acciones de seguridad se logró la desarticulación de diversas bandas delictivas, entre ellas “Los Peñafiel”, “Los Pizzeros y “Los Totis”, las cuales operaban no sólo en Toluca, sino también en los estados e Hidalgo, Ciudad de México y otras entidades federativas.

Asimismo, se realizaron operativos en talleres clandestinos dedicados al desmantelamiento de vehículos, principalmente en la zona de Tlachaloya, donde anteriormente no se intervenía.

Indicó que actualmente se llevan a cabo operativos permanentes, apoyados con vigilancia aérea mediante drones y labores de inteligencia, lo que ha permitido incrementar las detenciones.

“Hemos tenido más detenciones que en toda la historia de Toluca en esta materia”, aseguró.

No obstante, reconoció que existen retos en el sistema de justicia, ya que algunas personas detenidas en flagrancia han sido liberadas, pese a contar con antecedentes. Incluso, dijo, algunos presuntos responsables han sido detenidos hasta en tres ocasiones por el mismo delito durante la actual administración.

El edil también informó sobre la implementación del operativo Moto Segura, mediante el cual se verifica el estatus legal de motocicletas y vehículos, incluso durante los operativos de alcoholímetro, lo que ha derivado en la detención de personas que conducían unidades robadas.

En materia de delitos de alto impacto, Moreno Bastida destacó que, entre las 20 ciudades del país con más de 900 mil habitantes, Toluca ocupa el segundo lugar con la menor tasa de homicidio doloso, con 3.0, sólo por debajo de Mérida, Yucatán. En cuanto al feminicidio, la tasa es de 0.32, lo que coloca al municipio alrededor del lugar 12 a nivel nacional.

Moreno Bastida, dijo que, desde hace aproximadamente cinco años Toluca no ha registrado más de cuatro o cinco feminicidios anuales. En 2025, dijo, se pasó de dos a tres casos, manteniéndose una incidencia baja, aunque reconoció un hecho reciente en el que una mujer perdió la vida, al que calificó como lamentable.

“En la administración pública lo que no se mide no existe, y estos resultados se miden con números”, concluyó el presidente municipal, concluyó.