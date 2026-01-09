San Mateo Atenco invita a reciclar árboles de Navidad

San Mateo Atenco, Méx.- Con el propósito de dar un destino responsable a los árboles naturales de Navidad, la presidenta municipal Ana Muñiz Neyra instruyó la apertura de tres centros de acopio para brindar a la ciudadanía el servicio de recolección y reciclaje.

Los centros operarán los días 9, 10, 16, 17, 23 y 24 de enero, en un horario de 10:00 a 15:00 horas, en los siguientes puntos: Plaza Cívica Benito Juárez, Bo. San Nicolás; Oficinas Municipales de Santa María, ubicadas en la calle 2 de abril esquina con Ciprés, Barrio Santa María; y el parque Juan Rulfo, en el fraccionamiento Santa Elena.

La alcaldesa informó que los árboles serán destinados a procesos de reciclaje y aprovechamiento, por lo que es indispensable que, antes de llevarlos al centro de acopio, se retiren todos los adornos, luces y cualquier material adicional.

Asimismo, señaló que las personas que entreguen su árbol podrán recibir una plántula de árbol frutal para su hogar, fomentando así la reforestación, el cuidado del medio ambiente y una cultura de responsabilidad ambiental.